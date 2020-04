Buzz

Sané zeigte sich in dem Video aus seinem begehbaren Schuhschrank wieder komplett genesen und bereit, Vollgas zu geben. Wie die "Bild" berichtet, ist der DFB-Profi mittlerweile vollkommen schmerzfrei und trainiert während der Corona-Pause für sein Comeback bei Manchester City.

Bevor sich der 24-Jährige die schwere Verletzung im Community Shield gegen den FC Liverpool (6:5 i. E.) zu Beginn der Saison zugezogen hatte, stand der FC Bayern offenbar kurz vor einer Verpflichtung des Flügelflitzers.

Aufgrund des Kreuzbandrisses im rechten Knie war das Interesse des deutschen Rekordmeisters jedoch abgeflacht. Berichten zufolge soll man sich im Bayern-Lager mittlerweile unsicher sein, ob Sané das Geld wert ist, obwohl die Ablösesumme laut "Sport Bild" deutlich niedriger sein soll, als die angeblichen 80 bis 120 Millionen Euro, die ursprünglich im Raum standen.

Zumindest an der Fitness des 24-Jährigen sollte es jetzt aber keine Zweifel mehr geben.

Auch Ronaldo stellt sich Challenge für den "Living Room Cup"

Sané ist nicht der einzige Fußball-Profi, der an "The Living Room Cup" teilnahm. Auch Cristiano Ronaldo startete in Woche eins eine Challenge, bei der er 142 Crunches in 45 Sekunden schaffte. Viele Sportler verzweifelten an seinem Rekord, bis ihn 800-m-Olympiasiegerin Caster Semenya mit sagenhaften 176 Wiederholungen pulverisierte.

