Shawky Gharib erklärte:

" Ich habe mit Mo Salah noch gar nicht über eine Nominierung für die U23-Olympia-Mannschaft geredet. Aber ganz ehrlich, seine Teilnahme an den Olympischen Spielen braucht auch eine kleine Bemühung seinerseits. "

Eine Reaktion von Salah gab es bisher noch nicht. Sein Berater Ramy Abbas Issa meldete sich aber via "Twitter" und schrieb: "Bisher wurde noch keine Entscheidung getroffen."

Olympische Spiele würden Premier-League-Vorbereitung stören

Liverpools Trainer Jürgen Klopp dürfte diese Idee in jedem Fall nicht sonderlich gefallen, fällt das Olympische Fußballturnier (23. Juli bis 8. August) doch genau in die Saisonvorbereitung für die kommende Premier-League-Saison.

Klopp sagte:

" Es gab bisher noch keine Entscheidung. Was ich ihm zu sagen habe, sage ich Mo persönlich. "

Und weiter: "Keine der Parteien hat bisher eine Entscheidung getroffen. Ich wünschte, dass ich die ganze Mannschaft für die Saisonvorbereitung zusammen hätte, aber das geht aus verschiedenen Gründen nicht."

Den Reiz einer Olympia-Teilnahme kann der Teammanager der "Reds" nachvollziehen: "Die Olympischen Spiele sind eine wunderbare Sache." Aus Sicht des Vereins sei es aber nicht so schön.

Salah spielte schon in London 2012

Sollte Salah tatsächlich in Tokio dabei sein, wäre es bereits seine zweite Olympia-Teilnahme. Bei den Spielen 2012 in London schaffte es der damals 20-Jährige mit Ägypten bis ins Viertelfinale. An diesem Erfolg hatte er mit drei Vorrundentoren maßgeblichen Anteil.

Beim Olympischen Turnier treten 16 Nationen mit einer U23-Nationalmannschaft an. Zusätzlich dürfen pro Land drei Spieler, die älter als 23 Jahre sind, nominiert werden. Die deutsche Mannschaft ist ebenfalls in Tokio vertreten. Das DFB-Team qualifizierte sich durch die Halbfinal-Teilnahme bei der U21-EM 2019 für Olympia. Als Ü23-Kandidaten wurden zuletzt unter anderen Thomas Müller und Lukas Podolski gehandelt.

