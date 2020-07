Leicester City hat im Kampf um die Champions League einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Die Foxes unterlagen den Tottenham Hotspur klar mit 0:3 (0:3). Das Team von Startrainer José Mourinho schiebt sich damit vorübergehend auf Platz sechs vor. James Justin brachte Tottenham per Eigentor in Führung (6.). Harry Kane besiegelte mit seinem Doppelpack (37./40.) den Heimerfolg für die Spurs.

So lief das Spiel:

Das Spiel startete mit einem Paukenschlag, als die Spurs direkt nach sechs Minuten durch einen Konter in Führung gingen. Harry Kane schickte Heung-Min Son auf die Reise, der links im gegnerischen Sechzehner abschloss - James Justin fälschte seinen Versuch unhaltbar für Kasper Schmeichel ab, sodass der Treffer als Eigentor gewertet wurde.

Im Anschluss waren es jedoch die Foxes, die das Geschehen im ersten Durchgang bestimmten. Nach einem starken Doppelpass zwischen Luke Thomas und Harvey Barnes auf dem Flügel kam Jamie Vardy im Strafraum zum Abschluss - Toby Alderweireld (13.) konnte jedoch in höchster Not klären.

Nach einem Kopfball von Leicester-Kapitän Wes Morgan kontrollierte Vardy das Leder am gegnerischen Fünfmeterraum und scheiterte mit der Hacke an Spurs-Keeper Hugo Lloris (20.). Nur fünf Minuten später nahm Ayozé Pérez eine Flanke von Thomas stark mit der Brust an und zog ab. Abermals parierte Lloris den Volley-Abschluss des 26-Jährigen.

Die Spurs wurden lediglich durch lange Bälle oder schnelle Konter gefährlich. Einen starken langen Ball von Harry Winks erlief Son, doch der Südkoreaner scheiterte im Sechzehner an Schmeichel (31.).

Nach einem Ballverlust von Thomas nach eigener Ecke konterten die Spurs wieder gnadenlos. Am Ende schicke Lucas Moura Kane auf die Reise. Der Torjäger behielt vor Schmeichel die Nerven behielt und verwandelte zum 2:0 (37.).

Nur drei Minuten später leistete sich Thomas den nächsten Ballverlust und es folgte das nächste Kontertor der Spurs: Moura schickte abermals Kane auf der linke Seite, von wo der Angreifer nach innen zog und mit Effet ins lange Eck zum 3:0 traf (40.).

Kurz vor der Pause versuchte es Leicester in Person von Pérez noch einmal aus 25 Metern, doch scheiterte erneut an Lloris (43.).

Die erste nennenswerte Chance im zweiten Durchgang konnten die Spurs für sich verbuchen. Kane wurde mit einem langen Ball auf die Reise geschickt, doch dieses Mal blockte Morgan den Versuch des Doppelpackers ab (53.).

Kurz darauf probierte es auf Seiten der Foxes der eingewechselte Demerai Gray mit einem Freistoß aus 27 Metern, doch Lloris war auf dem Posten (57.).

Im Anschluss gab es viel Leerlauf, bis Kane nach einem langen Ball von Ben Davies frei vor Schmeichel auftauchte und ins lange Eck vollendete. Der Engländer stand jedoch deutlich im Abseits und wurde zurückgepfiffen (81.).

Kurz vor dem Ende kam der eingewechselte Gäste-Stürmer George Hirst zum Kopfball, doch verfehlte das Tor der Spurs (89.). So blieb es beim klaren 3:0-Erfolg für die Mannschaft von José Mourinho.

Die Stimmen zum Spiel:

Harry Kane (Tottenham Hotspur): "Sehr gutes Spiel - wir haben sie sehr gut ausgekontert, haben unsere Chancen verwertet und waren eiskalt. Wir haben unseren Job erledigt und es ist ein wichtiger Sieg für uns. Ich rede viel auf dem Platz; ich versuche, besser zu werden, und ich mache, was ich mache, 20 Tore pro Saison erzielen."

José Mourinho (Tottenham Hotspur): "Ich denke, wir haben es strategisch gut gemacht. Wir wussten, was für uns funktioniert. Brendan Rodgers macht einen fantastischen Job, seit dem er da ist, aber im Moment hat er etwas Verletzungspech. Ich weiß, wie sich das anfühlt, ich kenne dieses Problem."

Das fiel auf: Acht Auswärtsspiele ohne Sieg

Mit der heutigen Niederlage konnten die Foxes auch das achte Gastspiel in Folge nicht gewinnen. Zudem hat Leicester damit wichtige Punkte im Champions-League-Rennen liegen gelassen. Die Red Devils, die am Mittwoch gegen West Ham ran müssen, könnten nun schon mit einem Remis vorbeiziehen. Am letzten Spieltag gibt es dann das direkte Duell der beiden Teams, indem dann die endgültige Entscheidung im Kampf um die Champions League fällt.

Die Statistik: 29,5 Prozent

Tottenham hatte heute lediglich 29,5 Prozent Ballbesitz, dies ist ihre geringste Ausbeute seit September 2012. Seit der Datenerfassung 2003/04 verzeichneten die Spurs in keiner Partie einen geringeren Anteil.

