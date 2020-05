In der Premier League könnte sich laut der "Daily Mail" eine TV-Revolution anbahnen. Demnach wollen die beiden TV-Rechte-Inhaber "Sky Sports" und "BT Sports" im kommenden Monat die Möglichkeit von Kameras in der Spielerkabine sowie Halbzeitinterviews diskutieren. Anstoß für die Debatte soll eine Aussage des früheren Bayern-Profis und heutigen BT-Sports-Experten Owen Hargreaves gewesen sein.

"Die größte TV-Show würde in der Fußball-Kabine stattfinden", untermauerte der Engländer seine Idee, die von "The Last Dance", der Netflix-Dokumentation über Basketball-Superstar Michael Jordan, beeinflusst ist. Damit würden Ansprachen, Emotionen sowie Diskussionen aus der Kabine für die Zuschauer vor den TV-Geräten zugänglich gemacht werden.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp zeigte sich wenig begeistert von dieser Idee. Sein Kollege Jesse Marsch von RB Salzburg hatte sich zuletzt in der Kabine filmen lassen, der 52-Jährige schließt so etwas für sich aber aus. "Wenn das jemals bei uns passiert, gehe ich", drohte Klopp sogar.

Auch Hargreaves selbst sieht seinen Vorschlag übrigens als schwer umsetzbar. "Ich denke nicht, dass sich die Mannschaften darauf einlassen werden", glaubt der 39-Jährige.

