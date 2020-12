Mit Timo Werner in der Startelf, aber ohne Kai Havertz (Bank) wollten die Blues nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge den Bock umstoßen. Nach dem 1:2 in Wolverhampton kamen Cesar Azpilicueta, Jorginho und Tammy Abraham für Reece James (Knieverletzung), Olivier Giroud und eben Havertz zum Einsatz.

Bei den Hammers, die mit zwei Auswärtssiegen in Folge im Gepäck an die Stamford Bridge kamen, gab es zwei personelle Wechsel nach dem 1:1 gegen Crystal Palace. Fabian Balbuena und Kapitän Mark Noble ersetzten Issa Diop und Said Benrahma.

Die Blues erwischten von Anfang an den besseren, doch in der 7. Minute zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz der Hausherren. Rice entwischte der gegnerischen Abwehr, umkurvte Edouard Mendy und schob aus spitzem Winkel ein. Doch der ehemalige Chelsea-Akteur stand knapp im Abseits. Die nächste Hiobsbotschaft folgte bereits nach neun Minuten für den FC Chelsea: Ben Chilwell knickte böse um und musste durch Emerson ersetzt werden (9.). Die Sorgenfalten von Frank Lampard verschwanden allerdings sehr schnell. Nach einer hervorragenden Ecke von Mason Mount köpfte Thiago Silva aus acht Metern unbedrängt ein (10.). In den Folgeminuten schwamm West Ham gewaltig und hatte Glück, dass Timo Werner eine Fußspitze zum 2:0 fehlte (14.). Danach kam lange Zeit nichts von den Blues, während die Hammers stärker wurden und durch Aaron Cresswell (26.) die erste gute Chance hatten. Wenige Minuten später zappelte der Ball erneut im Netz der Blues, doch Jarrod Bowen griff zuvor zum Foul (30.). Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kam Chelsea wieder gefährlich vor das Tor der Gäste, hätte dann in Person von Timo Werner sogar das 2:0 machen müssen, doch der deutsche Nationalstürmer scheiterte an Lukasz Fabianski (43.).

Nach dem Wiederanpfiff war West Ham deutlich aktiver, konnte sich jedoch nicht entscheidend in Szene setzen. Torjäger Sebastian Haller war über die komplette Spielzeit bei Kurt Zouma abgemeldet. Der Ex-Frankfurter rieb sich zu oft an Chelseas Abwehr auf, konnte dem Spiel keine Impulse verleihen. Ganz anders sein Gegenüber Tammy Abraham: Der Mittelstürmer stand zweimal goldrichtig und sorgte mit einem Doppelschlag innerhalb einer Minute für die Entscheidung (78./79.). West Ham versuchte gegen Ende noch Ergebniskosmetik, doch beinahe hätten die Hammers noch das 4:0 hinnehmen müssen. Dem Knaller von Timo Werner stand die Latte im Weg (89.). Mit diesem Derbysieg meldet sich Chelsea in den Top 5 zurück.

Stimmen zum Spiel:

Tammy Abaraham (FC Chelsea):: "Der Sieg ist viel mehr als das, die Jungs haben vorher gesagt, dass wir eine Leistung brauchen und das haben wir heute getan. Mein Job ist es, der Mannschaft so viel wie möglich zu helfen, Tore zu schießen und in den richtigen Bereich zu kommen, das habe ich mit meinen beiden Toren getan. Tore zu schießen gibt dir als Stürmer Selbstvertrauen, und ein Sieg gegen West Ham mit 3:0 ist ein großes Lob an meine Teamkollegen. Wir mussten geduldig sein, um das zweite Tor zu erzielen. Hoffentlich können wir jetzt weitermachen."

Frank Lampard (Trainer FC Chelsea): "Das Spiel war hart. Wir haben wirklich gut angefangen, aber in der zweiten Halbzeit hatten wir nicht viel Ballbesitz, aber Kovacic hat uns mehr Ballbesitz verschafft, als er ins Spiel kam. Es fühlte sich an, als ob West Ham uns jeden Moment verletzen könnte, es war sicherlich keine Glanzleistung heute Abend, aber es ist gut, nach zwei Niederlagen einen Sieg zu holen. Diese Saison ist anders als alle anderen, es ist schwer in einem Verein mit solchen Erwartungen wie wir sie haben. Wenn man gewinnt und lange Zeit ungeschlagen ist, laufen die Dinge wie am Schnürchen und es ist viel einfacher zu managen - aber ich muss derjenige sein, der es antreibt. Es gab heute eine gewisse Anspannung vor dem Spiel, auf eine gute Art und Weise, worüber ich froh war. Sie haben heute Abend echten Kampfgeist gezeigt."

Der Tweet zum Spiel:

Mason Mount war Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Blues. Der Engländer bereitete nicht nur das 1:0 durch seine Ecke vor, der 21-Jährige leitete auch das 3:0 ein. In dieser Form wird sich Kai Havertz hinten anstellen müssen.

Das fiel auf: West Ham keine Eintagsfliege

West Hams Form ist keine Eintagsfliege: Das Spiel an der Stamford Bridge zeigte, dass West Ham durchaus in der Lage ist, mit den ganz Großen der Liga mitzuhalten. Die Hammers holten schon jeweils ein Remis in Liverpool und bei Tottenham, verloren mit 1:2 bei Manchester United. Auch bei Chelsea hätte West Ham ein Unentschieden verdient gehabt. Am Ende gingen die Hammers volles Risiko, wurden jedoch nicht belohnt. Abraham sorgte mit einem Doppelpack für den klaren Sieg der Blues.

Die Statistik zum Spiel: 2

West Ham kam nach zwei Auswärtssiegen in Folge mit reichlich Selbstvertrauen an die Stamford Bridge, während die Blues zuletzt zweimal in Serie verloren und die Spitze vorerst abreißen lassen musste. Lange Zeit sah es auch danach aus, als könnten die Hammers mindestens einen Zähler mit nach Hause nehmen. Doch ein Doppelschlag in nicht einmal 120 Sekunden durch Tammy Abraham sorgte für ein deutliches 3:0.

