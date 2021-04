Publiziert 16/04/2021 Am 12:29 GMT

"Wir können alle die Tabelle lesen. Von jetzt an kann es in jedem Spiel passieren", merkt der Teammanager an. Nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen brauchen die Canaries noch für die direkte Rückkehr ins Oberhaus.

Seite Mitte November stand Norwich nur einmal nicht an der Tabellenspitze, zuletzt gab es beim 7:0 (5:0) gegen Huddersfield Town sogar den höchsten Sieg der Klubgeschichte seit fast 70 Jahren. Ihren Anteil daran haben auch Christoph Zimmermann, Lukas Rupp, Marco Stiepermann und Moritz Leitner, Leitner wurde inzwischen aber aussortiert.

In der Stadt herrscht bereits große Vorfreude - auch, weil am Wochenende erstmals seit vier Monaten Kneipen und Restaurants zumindest im Außenbereich wieder öffnen dürfen. Zusätzliche Polizeikräfte sollen dafür sorgen, Gruppen von mehr als sechs Personen zu verhindern.

Der Aufstieg wäre auch der Dank für eine besondere Treue: Farke hatte Norwich 2017 in der zweiten Liga übernommen und 2019 in die Premier League geführt, stieg dort aber nach nur einer Saison als Schlusslicht ab. Dennoch hielt der Klub an dem heute 44-Jährigen fest.

