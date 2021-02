Der FC Chelsea hatte gerade 1:1 beim FC Southampton gespielt. Kein überragendes Ergebnis, aber immerhin das siebte ungeschlagene Ligaspiel in Folge (fünf Siege, zwei Remis).

20/02/2021 AM 18:01

Der noch immer ungeschlagene Thomas Tuchel, seit 24. Januar als Chef-Trainer bei den Blues im Amt, war jedoch alles andere als begeistert, wirkte in Interviews nach dem Spiel, als hätte er soeben 0:6 bei einem Abstiegskandidaten der zweiten Liga verloren.

"Wir verlangen 100 Prozent", begründete Tuchel die im Fußball oft als "Höchstrafe" bezeichnete Ein- und Auswechselung im selben Spiel: "Ich war nicht zufrieden mit seiner Einstellung, Energie und Gegenpressing. Er ist nicht in der Form, uns zu helfen. Ich war mit seiner Körpersprache nicht zufrieden."

"Die einzige Reaktion, die wir wollten, ist, dass er sich wieder beruhigt. Er sollte wieder gute Laune bekommen, lächeln und gut trainieren. Am Tag darauf hat er noch besser trainiert. Das ist alles", erklärte Tuchel am Montag. Ob es die richtige Entscheidung war, Hudson-Odoi rauszunehmen und zu kritisieren, wisse er nicht. "Diese Entscheidung traf ich in dem Moment."