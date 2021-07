Die Premier League ist bereit für einen Rekord-Transfer. Nach Informationen der englischen Zeitung "The Sun" hat Tottenhams Hauptanteilseigner Daniel Levy sein Einverständnis für einen Wechsel von Harry Kane gegeben, nachdem er zuvor einen Transfer noch blockiert haben soll.

Damit steht einem Wechsel zum Ligarivalen Manchester City, die intensiv um die Dienste von Kane buhlen, "nur" noch die Ablöseverhandlungen im Weg. Angeblich haben die Spurs dem 27-Jährigen ein Preisschild in Höhe von 185 Millionen Euro verpasst. City-Trainer Pep Guardiola hatte vor einigen Wochen erklärt, dass eine Ablöse in dieser Größenordnung nicht möglich sei.

"Zu diesen Preisen werden wir keine Stürmer kaufen. Es ist unmöglich, wir können es uns nicht leisten. Alle Vereine haben finanzielle Probleme, wir sind keine Ausnahme", so Guardiola gegenüber der "Sun". Eine Aussage, die natürlich auch Taktik gewesen sein kann, um den Preis zu drücken.

Wie die "Sun" am Freitag schreibt, dürfte der Deal nämlich in Kürze realisiert werden. Neben der Ablösesumme, die Kane nach Neymar (für 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain) zum zweitteuersten Spieler der Geschichte machen könnte, dürfte der Stürmer auch beim Gehalt in historische Sphären vorstoßen. So winkt dem englischen Nationalspieler ein Vier- oder Fünf-Jahres-Vertrag mit einem wöchentlichen Salär von rund 467.000 Euro (rund 24 Millionen Euro pro Jahr), was ihn zum Topverdiener in der Premier League machen würde.

Kane von Tottenhams Entscheidung "begeistert"

Einer vereinsnahen Quelle zufolge zeigte sich Kane erfreut über die Entscheidung der Spurs: "Er war begeistert. Er wollte die Spurs, seinen geliebten Jugendverein, nie im Schlechten verlassen."

Die anonyme Quelle ergänzte laut "Sun" weiterhin: "Daniel Levy ist ein geübter Vermittler und nach Harrys brillanten Auftritten und seinen Toren bei der Europameisterschaft war sein Wert nie höher. Indem er bis jetzt gewartet hat, hat er vermutlich noch einmal 20 Millionen auf den Preis aufgeschlagen."

City braucht Kane als Agüero-Ersatz

Dass Manchester City entgegen anfänglicher Aussagen bereit ist, für Kane so tief in die Tasche zu greifen, liegt neben den unbestreitbaren Fähigkeiten des Torjägers auch an einer anderen Personalie. Sergio Kun Agüero hat die Skyblues nach zehn Jahren verlassen und sich dem FC Barcelona angeschlossen. Gabriel Jesus wird die Nachfolge der Klub-Legende offenbar nicht gänzlich zugetraut.

Mit Kane, der sich mit 27 Jahren im besten Fußballer-Alter befindet, würde City die Baustelle im Sturm für die nächsten Jahre schließen. Zudem ist es auch eine Prestige-Frage der Premier-League-Klubs, die besten Nationalspieler des Landes unter Vertrag zu haben.

