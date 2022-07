Der FC Arsenal steht kurz vor der Verpflichtung von Oleksandr Zinchenko. Wie "The Athletic" berichtet, hat man sich mit dem 25-Jährigen grundsätzlich auf einen Vierjahresvertrag geeinigt.

Manchester City habe demnach ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Pfund plus 2 Millionen Pfund (insgesamt rund 37 Millionen Euro) an möglichen Zusatzzahlungen akzeptiert. Bereits am Samstag vermeldete Transfer-Experte Fabrizio Romano eine verbale Einigung zwischen Arsenal und dem Meister der Premier League.

Wenn alles nach Plan läuft, wird Zinchenko die Saisonvorbereitung von City in den USA verlassen, um sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen und bei den Nordlondonern zu unterschreiben.

Zinchenko hat bei City große Erfolge gefeiert und viermal die englische Meisterschaft sowie den Ligapokal gewonnen. Er hat einen FA-Cup gewonnen und stand im Finale der Champions League 2021.

Die Gunners im personellen Neuaufbau

Mit dem Deal zeichnet sich schon der zweite Transfer im laufenden Sommer zwischen Arsenal und dem englischen Meister ab. Nach Gabriel Jesus wechselt nun wohl der nächste City-Reservist nach London.

Zinchenko wäre nach den Neuzugängen Marquinhos, Matt Turner, Fabio Vieira und Gabriel Jesus die fünfte Neuverpflichtung von Arsenal in diesem Sommer.

Der Ukrainer wechselte 2017 vom PSV Eindhoven zu den Citizens und kam in der vergangenen Saison auf 15 Premier-League-Einsätze.

