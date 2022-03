Die Trennung von seinem Klub, in den er über die Jahre insgesamt mehr als zwei Milliarden Euro gesteckt hatte, falle ihm schwer, der Verkaufsprozess solle nicht überhastet, sondern ordnungsgemäß erfolgen. Dennoch schien Abramowitsch das Ganze recht schnell über die Bühne bringen zu wollen. Medial wurde der 15. März als Angebotsfrist für mögliche Interessenten gehandelt.

Seit Donnerstagmittag ist klar: Abramowitsch hat keinerlei Verfügung mehr über den amtierenden Champions-League-Sieger . Großbritannien, das dieser Tage wegen der Invasion Russlands in die Ukraine sehr entschieden gegen russische Oligarchen, die ein gutes Verhältnis zu Präsident Wladimir Putin pflegen, vorgeht, fror Abramowitschs Vermögenswerte ein. Das gab die britische Regierung offiziell bekannt. Demnach dürfe Abramowitsch fortan keine Transaktionen mit britischen Privatpersonen und Unternehmen tätigen.

Die Sanktionen treffen Chelsea hart, der Klub steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Folgen des Abramowitsch-Knalls in der Übersicht.

Der sportliche Betrieb läuft zunächst wie geplant weiter. Chelsea erhält eine Spezial-Lizenz, um weiter in der Premier League, den nationalen Pokalen sowie auf europäischer Ebene zu spielen.

Die Regierung erklärte, dass sie mit ebenjener Lizenz gewährleisten wolle, dass die Sanktionen den Klub, die Premier League sowie Fans und Konkurrenten nicht direkt beeinträchtigen.

Am Nachmittag gab Chelsea eine kurze Pressemitteilung heraus, in der es unter anderem hieß: "Die britische Regierung eine allgemeine Lizenz erteilt, die es dem FC Chelsea erlaubt, bestimmte Aktivitäten fortzusetzen." Über besagte Lizenz wolle man mit der Regierung diskutieren und eine Änderung herbeiführen, "damit der Klub so normal wie möglich weiterarbeiten kann."