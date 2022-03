Jubel bei Real Madrid, Frust bei Paris Saint-Germain: Dank einer furiosen Aufholjagd nach 0:1-Rückstand zur Pause und einem Hattrick von Karim Benzema innerhalb von 17 Minuten ist Real Madrid am Mittwoch durch einen 3:1-Erfolg gegen Paris Saint-Germain ins Champions-League-Viertelfinale eingezogen.

Mit seinem Hattrick im Achtelfinal-Rückspiel hat Benzema jedoch nicht nur Real Madrid in die Runde der letzten Acht geschossen, sondern ist auch selbst zum drittbesten Torschützen der Vereinshistorie aufgestiegen. "Ich bin stolz darauf, der drittbeste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid zu sein, aber ich werde nicht aufhören, ich will immer wieder ein Tor schießen", kommentierte der Dreierpacker diesen geschichtsträchtigen Abend. Zudem ist der Franzose nun der älteste Spieler, dem in der Königsklasse ein Hattrick gelang.

Von seinen Mitspielern wurde er mit Lob überschüttet. "Karim ist, zusammen mit Lewandowski, die beste Nummer 9 der Welt. Er ist ein großartiger Spieler, ein echter Kapitän, und er hat die Mannschaft mit seinen Toren und seiner Klasse zum Sieg geführt", sagte Real-Keeper Thibaut Courtois bei "RMC".

Trainer Carlo Ancelotti meinte gegenüber "Canal+": "Benzema ist ein fantastischer Anführer unserer Mannschaft, ein fantastischer Stürmer. Ich bin sehr stolz auf die Einstellung von Karim."

Ganz anders war natürlich nach Abpfiff die Stimmung bei den Gästen aus Paris.

Eurosport.de mit den Stimmen zum Spiel:

Real Madrid - PSG: Die Real-Stimmen zum Spiel

Karim Benzema (Stürmer Real Madrid):

... über den Sieg: "Real Madrid ist noch am Leben und wir werden niemals aufgeben. Wir müssen uns bei den Fans von Real Madrid bedanken, sie waren heute Abend etwas Besonderes."

... über seine drei Tore: "Ich bin stolz darauf, der drittbeste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid zu sein, aber ich werde nicht aufhören, ich will immer wieder ein Tor schießen."

... über Kylian Mbappé: "Kylian war nach dem Spiel enttäuscht, das ist normal - er wollte wie immer glänzen. Aber er ist jung, er hat genug Zeit, um das zu tun ..."

Carlo Ancelotti (Trainer Real Madrid) bei "Canal+":

... über den Spielverlauf: "Das erste Tor war entscheidend. Es hat die Dynamik des Spiels und der Fans verändert. Danach haben wir das Spiel kontrolliert, wir haben gepresst, es war weniger schwierig, den Ball zurückzugewinnen. Paris ist ein tolles Team, sie haben gut gespielt. Aber in jedem Spiel gibt es etwas, das es verändern kann - und dieses Mal war es das erste Tor."

... über Karim Benzema: "Benzema ist ein fantastischer Anführer unserer Mannschaft, ein fantastischer Stürmer. Ich bin sehr stolz auf die Einstellung von Karim."

Thibaut Courtois (Torwart Real Madrid) bei "RMC":

... über das Achtelfinal-Duell gegen PSG: "In den beiden Spielen gab es Zeiten, in denen Paris sehr viel Ballbesitz hatte, aber 90 Minuten sind eine lange Zeit im Bernabéu."

... über Karim Benzema: "Karim ist, zusammen mit Lewandowski, die beste Nummer 9 der Welt. Er ist ein großartiger Spieler, ein echter Kapitän, und er hat die Mannschaft mit seinen Toren und seiner Klasse zum Sieg geführt."

Real Madrid - Paris Saint-Germain: Die PSG-Stimmen zum Spiel

Marquinhos (PSG) bei "Canal+":

... über das Rückspiel: "Das erste Tor war ein wichtiger Moment für sie, um den Ausgleich zu erzielen, und die Fans gaben ihnen zusätzliche Energie. Wir hätten die Situation besser meistern müssen. Danach haben wir kleine Fehler gemacht. Über die zwei Spiele hinweg hätten wir mehr verdient gehabt - aber wir haben am Ende teuer für unsere Fehler bezahlt."

... über das Achtelfinal-Aus: "Es ist schwer zu erklären. Wir haben das erste Spiel gewonnen, wir hatten das Spiel hier in der Hand... jetzt müssen wir weiter nach vorne schauen, wir können immer noch einige gute Dinge tun."

Mauricio Pochettino (Trainer PSG) bei "Canal+":

... über die Niederlage in Madrid: "Das erste Tor hat das Spiel komplett verändert. Eine Stunde lang waren wir besser als Real Madrid. Die Atmosphäre im Stadion hat sich verändert. Danach haben wir einige Fehler gemacht, das kann man nicht abstreiten. Das schlimmste Gefühl ist, dass wir die bessere Mannschaft waren, aber wir haben das Spiel innerhalb von zehn Minuten verloren."

... über das Achtelfinal-Aus: "Paris Saint-Germain ist schon seit einigen Jahren auf der Jagd nach der Champions League. Ich bin wirklich enttäuscht, verärgert - aber so etwas kann passieren. Die nächsten Wochen werden nicht einfach sein."

