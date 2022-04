"Der Sportdirektor oder Berater von Manchester United kann sich wirklich Woche für Woche österreichische Spieler anschauen?", fragte Neville süffisant und erwartete einen Interessenskonflikt: "Was passiert dann mit seiner Arbeit für United? Wo ist die Priorität?"

"Ich sehe nicht, wie das funktionieren kann", kritisierte der frühere Außenverteidiger, der in 19 Jahren für United 400 Pflichtspiele absolvierte. Gerade im Hinblick auf die schwierige sportliche Situation beim Rekordmeister der Premier League berge die Doppelfunktion eine Gefahr für den Traditionsklub.

"Manchester United kann es sich im Moment nicht leisten, Ablenkungen und einen schlechten Kommunikationsplan zu haben, rund um die Idee, dass Ralf Rangnick unser Berater ist, aber dreimal im Monat deutschen Fußball schaut und zweimal im Monat das österreichische Nationalteam coacht", bemängelte der 47-Jährige und bezeichnete die Konstellation als "chaotisch".

Doch auch dem ÖFB würde eine solche Arbeitsteilung nicht gerecht werden. "Das österreichische Nationalteam hat Stolz, ein großartiges Land und einige großartige Spieler, also muss er die ganze Woche über Spieler beobachten, dann wird er sie im September, Oktober, November und März zwei Wochen lang trainieren", erklärte Neville

.

Am Freitag wurde bekannt, dass Rangnick die Nationalmannschaft um Real-Star David Alaba zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland führen soll . Für die Weltmeisterschaft in Katar hatte sich Österreich nicht qualifiziert. Nach der verpassten WM-Teilnahme war der bisherige Coach Franco Foda zurückgetreten.