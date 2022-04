Klubweltmeister, Premier-League-Sieger, Champions-League-Gewinner.

Ganze fünf Pokale konnte sich der FC Liverpool seit der Verpflichtung von Jürgen Klopp im Oktober 2015 als Teammanager bereits in die Siegervitrine stellen.

Ein Ende der Erfolgsstory ist aktuell nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Wahrscheinlichkeit, dass in Zukunft noch etliche mehr Trophäen dazukommen werden, hat sich am Donnerstag um ein Vielfaches erhöht.

"Es gibt etwas zu vermelden. Ich bleibe zwei weitere Jahre", verkündete Klopp seine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2026 voller Freude in einem Video, das der Klub veröffentlichte: "Ich liebe unseren Verein. Ich hoffe, dass wir alle die gemeinsame Zeit genießen werden."

Eine Nachricht, die bei den Anhängern der Reds, bei denen Klopp ohnehin Legenden-Status genießt, für Begeisterung gesorgt haben dürfte.

Klopp schmeißt Karriereplan um

Dabei ist es gar nicht lange her, als Klopp eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Kontrakts zum wiederholten Male ausschloss. "Mein Plan ist, dass ich bis 2024 bleibe, und dann heißt es: vielen Dank!", erklärte er noch vor wenigen Wochen.

Nach einem Gespräch mit seiner Frau Ulla wurde jener lang gehegte Plan jedoch über Bord geworfen, wie Klopp verriet. "Es war eigentlich eine private Abmachung. Aber dann saßen wir am Küchentisch, und Ulla sagte: Ich sehe uns die Stadt 2024 nicht verlassen." Bereits am Donnerstag hatte Klopp seine Entscheidung mit ähnlichen Worten begründet: "Ulla will bleiben. Und was macht ein guter Ehemann, wenn seine Frau bleiben will? Er bleibt."

Warum auch nicht? In seinen bis dato rund sechseinhalb Jahren in Liverpool hat Klopp eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die seinesgleichen sucht. Der 54-Jährige hat es geschafft, einen Traditionsklub, der drohte, in die Bedeutungslosigkeit der Premier League abzurutschen, zu einem der erfolgreichsten Vereine des Kontinents zu formen.

"Ich könnte nicht höher schätzen, was hier in den vergangenen Jahren passiert ist", sagte der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund am Freitag und fuhr mit seiner Liebeserklärung fort: "Ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal einen Ort finde, an dem ich mich so willkommen und nützlich fühle. Es fühlt sich absolut gut an, ein Red zu sein."

Jürgen Klopp - FC Liverpool Fotocredit: Getty Images

Klopp-Verlängerung zum perfekten Zeitpunkt

Der Verbleib Klopps an der Merseyside ist gleichzeitig ein deutliches Signal: An die nationale als auch die internationale Konkurrenz.

Es ist davon auszugehen, dass die Reds selbst bei einem möglichen Abgang von Mohamed Salah, der jüngst zum besten Spieler der Premier League ausgezeichnet wurde , dank ihres Weltklasse-Kaders gepaart mit dem taktischen Geschick Klopps über Jahre hinweg ein Titelkandidat in allen Wettbewerben bleiben werden.

So wie es auch in der laufenden Saison der Fall ist.

Klopps Vertragsverlängerung könnte somit genau zum richtigen Zeitpunkt kommen, um seiner Mannschaft, die nunmehr seit elf Pflichtspielen ungeschlagen ist, einen moralischen Auftrieb im Hinblick auf den Saisonendspurt zu geben.

Liverpool: Quadruple schwebt über allem

Schließlich ist die Erwartungshaltung groß wie selten zuvor. Bereits seit Wochen schwebt das Wort "Quadruple" wie ein Damoklesschwert über der Anfield Road.

Nach dem Ligapokalsieg hat Liverpool noch die Chance auf drei weitere Titel. Im Finale des FA-Cups treffen die Reds am 14. Mai im Wembley Stadium auf den FC Chelsea. Jener Titel fehlt Klopp noch in seiner Vita.

In der Champions League ist der Champion von 2019 nach dem 2:0-Hinspielsieg im Halbfinale gegen Bayern-Bezwinger FC Villarreal drauf und dran, in das Endspiel am 28. Mai in Paris einzuziehen, wo in einem möglichen Finale Manchester City warten könnte. Wieder einmal.

Jürgen Klopp ist seit Oktober 2015 Trainer des FC Liverpool Fotocredit: Getty Images

Klopp will nichts vom Quadruple wissen

Auch in der Premier League ist die Mannschaft von Pep Guardiola der große Rivale von Klopps Mannen. Die Skyblues liegen fünf Spieltage vor Schluss gerade einmal einen mickrigen Punkt vor Liverpool.

Obwohl die Chancen auf ein mögliches Quadruple zweifelsohne so gut wie wohl nie zuvor stehen, will Klopp davon nach wie vor nichts wissen . "Kurz vor dem Klo in die Hose gemacht, ist immer noch in die Hose gemacht. Deswegen hilft nah dran zu sein auch nichts", sagte Klopp in seiner unnachahmlichen Art nach dem 2:0-Erfolg seiner Mannschaft gegen Villarreal am "DAZN"-Mikrofon.

Auf dem Weg zu jenem historischen Triumph liegen noch acht regelrechte "Endspiele" für Liverpool. Bereits am Samstag (13:30 Uhr) müssen die Reds im immens wichtigen Ligaspiel bei Newcastle United ran, weshalb Klopp überhaupt keine Zeit bleibe, um über irgendwelche Titel, geschweige das Quadruple nachzudenken.

"Wir versuchen, so gut wie möglich durch die Situation zu kommen. Wir versuchen, den Jungs dabei zu helfen, die Frische zu wahren", betonte Klopp und ergänzte: "Es war jetzt schon eine großartige Saison."

Jeder weitere Titel wäre die Krönung eben jener erfolgreichen Spielzeit. Fakt ist, in der Vitrine des FC Liverpool wäre durchaus noch ein wenig Platz für weitere Silberware.

