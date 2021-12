"Auch wenn wir traurig sind, weil er geht, respektieren und verstehen wir Michaels Entscheidung", sagte John Murtough zum Abgang von Michael Carrick, der 2018 unter Teammanager José Mourinho Co-Trainer bei den Red Devils geworden war.

Als der Portugiese im Dezember 2018 entlassen wurde, übernahm der neue Teammanager Ole Gunnar Solskjaer Carrick als Co-Trainer.

Vor zwei Wochen wurde Carrick, der während seiner aktiven Karriere 316 Partien für ManUnited bestritt und 2008 mit dem Klub die Champions League gewann, nach der Entlassung von Solskjaer Interimscoach.

Der 40-Jährige betreute die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo für drei Spiele. In der Champions League holte er einen 2:0-Sieg beim FC Villarreal. In der Premier League schaffte er ein 1:1 gegen Tabellenführer Chelsea und ließ am Donnerstagabend einen 3:2-Erfolg gegen den FC Arsenal folgen.