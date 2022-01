Bereits vor der Sitzung kehrte Lukaku am Montag ins Mannschaftstraining am Cobham Training Ground zurück. Es sei im Interesse aller Parteien, die Posse hinter sich zu lassen und nach vorne zu blicken, das Gespräch sei gut verlaufen.

Federführend bei der Aussprache war den Informationen zufolge die einflussreiche Sportdirektorin Marina Granovskaia. Die 46 Jahre alte Russin trug maßgeblich dazu bei, die Wogen zwischen Lukaku und Tuchel zu glätten.

Offenbar redete dem Belgier auch sein persönliches Umfeld ins Gewissen und riet ihm zu einer Entschuldigung.

Erst im vergangenen Sommer wechselte Lukaku für 115 Millionen Euro aus der Modemetropole an die Themse.

Am Mittwoch (20:45 Uhr im Liveticker ) empfängt der FC Chelsea im Stadtderby Tottenham Hotspur zum Halbfinal-Hinspiel im Ligapokal. Gegen seinen einstigen Trainer Antonio Conte könnte sich Lukaku also schon in dieser Woche zurück in den sportlichen Fokus schießen.