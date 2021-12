Im Sommer war Lukaku für 115 Millionen Euro vom italienischen Meister Inter Mailand in die englische Hauptstadt gewechselt . Den Nerazzurri trauert er offenbar nach. "Ich habe immer gesagt, dass ich Inter liebe und dass ich wieder für sie spielen werde. Das hoffe ich wirklich. Ich habe mich in Italien verliebt", verriet der 28-Jährige.

In der laufenden Spielzeit traf Lukaku in 18 Pflichtspielen erst sieben Mal. Bis zu einer Verstauchung im Oktober hatte der Mittelstürmer noch zur Stammelf gehört. Zuletzt war er aufgrund einer Corona-Infektion ausgefallen. Beim enttäuschenden 1:1 (1:0) gegen Brighton am Mittwoch hatte er erstmals seit September wieder über 90 Minuten auf dem Feld gestanden.