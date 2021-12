Star-Stürmer Harry Kane (41.) erzielte per Elfmeter den Ausgleich für die Londoner.

Stadtrivale West Ham United zog in der Tabelle durch ein 4:1 (2:1) beim FC Watford an den Spurs vorbei. Dabei hält die Corona-Pandemie die Premier League weiter fest im Griff.

Am Dienstag fielen die Partien zwischen dem FC Arsenal und den Wolverhampton Wanderers sowie zwischen Leeds United und Aston Villa aus.

Am Montag hatte die Liga bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 20. bis 26. Dezember 103 Spieler und Offizielle positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Dies ist der höchste Wert an Infektionen innerhalb von sieben Tagen in der englischen Elite-Liga.

