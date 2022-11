Im Rahmen der neuen Warner Bros. Discovery Serie "World at their Feet" sprach Richarlison exklusiv mit Eurosport. Für den Brasilianer geht in diesen Tagen ein Traum in Erfüllung. Der 25-jährige Stürmer der Tottenham Hotspur gehört zum WM-Aufgebot der brasilianischen Nationalmannschaft.

Nach einer steilen Laufbahn über die Stationen Fluminense, Watford und Everton ist Richarlison auf dem vorläufigen Höhepunkt angekommen. Beim prestigeträchtigsten Fußballturnier der Welt tritt der Angreifer nicht nur für die Farben seines Heimatlandes an. Der 25-Jährige läuft dabei gemeinsam mit seinem "Idol" auf: Neymar da Silva Santos Júnior.

"Er ist jemand, den ich sehr bewundere, ein echtes Idol für mich", stellte Richarlison klar. Nicht nur menschlich, sondern auch auf dem Rasen sei das Zusammenwirken eine große Freude: "Auf dem Platz ist es wunderbar, mit ihm zu spielen, denn er ist immer da, um uns in eine klare Torsituation zu bringen", so Richarlison, der nachschiebt: "Ich bewundere ihn so sehr."

Der Premier-League-Stürmer weiß: Der Erfolg der Nationalmannschaft hängt eng mit den Leistungen des Superstars zusammen. Und daher will man Neymar das Leben so leicht wie möglich machen: "Ob man es mag oder nicht, Neymar ist ein Ass, ein herausragender Spieler, also tun wir alles, damit er sich wohlfühlt."

Neymar: Im Training Spaß, im Spiel Ernst

Dabei wird über den extravaganten Offensiv-Künstler nicht immer in den höchsten Tönen gesprochen. So hat sich PSG-Kollege Kylian Mbappé bereits wiederholt frustriert über die laxen Trainingsleistungen seines kongenialen Mitspielers gezeigt.

Auch Richarlison stellte klar, dass Neymar im Spiel auf einem anderen Level agiert: "Neymar ist ein eher spielorientierter Spieler." Bei den Übungseinheiten schaltet der Superstar gerne einen Gang zurück: "Im Training ist er entspannter und lockerer, aber wenn er auf dem Platz steht, will er den Gegner herausfordern", so der 26-Jährige.

Spätestens bei der anstehenden WM dürfte sich der Superstar dann aber wieder in Topform zeigen. Es wird erwartet, dass Richarlison gemeinsam mit seinem Idol auflaufen wird, wenn die Mission des sechsten Sterns angegangen wird.

Dafür müssen Richarlison, Neymar und Co. aber zunächst die Gruppe G bestehen. Bei den Kontrahenten aus der Schweiz, Serbien und Kamerun gilt die Seleção aber als klarer Favorit auf den Gruppensieg.

Brasilien: Volle Kraft in die Offensive

Trainer Tite wird dafür wohl auf die Dienste der beiden Stürmer setzen. Richarlison erzielte in 38 Länderspielen stolze 17 Tore. Doch an Offensive mangelt es der brasilianischen Auswahl ohnehin nicht.

Neben Neymar und Richarlison stehen sieben (!) weitere Angreifer im WM-Kader: Das Personal bestehend aus Vinícius Jr. (Real Madrid), Gabriel Jesus (FC Arsenal), Antony (Manchester United), Raphinha (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (FC Arsenal), Rodrygo (Real Madrid) und Pedro (Flamengo) stellt die wohl beste Offensive des Turniers.

Die Seleção startet am 24.November 2022 ( ab 20:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de ) gegen Serbien ins Turnier. Dann darf Richarlison gemeinsam mit seinem Idol auf weltmeisterliche Torejagd gehen.

