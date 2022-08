Die Möglichkeit einer Leihe mit anschließender Kaufpflicht sei ebenfalls eine Option für die Londoner, heißt es in dem neuen Bericht. Werner hatte vor Kurzem mit einigen Aussagen Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied befeuert

"Ich könnte überall glücklich sein. Es ist klar, dass ich mehr spielen will, und ich sollte mehr spielen, um für die WM gut in Form zu sein und eine Chance zu haben, zu spielen", sagte der Nationalspieler auf der US-Tour des FC Chelsea.

Dies nahmen die Engländer offenbar zum Anlass, um einen Verkauf voranzutreiben. In 89 Spielen für die Blues erzielte Werner 23 Tore (21 Assists) - offenbar zu wenig.

Doch es gibt angeblich weitere Klubs, die Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers haben. Nach Informationen des "Mirror" befindet sich Newcastle United in Gesprächen mit den Londonern. Laut "Bild" und "Kicker" ist auch Ex-Klub RB Leipzig noch nicht aus dem Rennen. Der Bundesligist könnte sich im Moment wohl nur ein Leihgeschäft plus Kaufpflicht leisten. Zudem müsste Werner auf rund die Hälfte seines Gehalts bei Chelsea (20 Millionen Euro) verzichten, heißt es.

Eurosport-Einschätzung: Die Entwicklungen der letzten Wochen deuten klar in Richtung Chelsea-Abschied. Wirklich glücklich miteinander wurden der englische Klub und Werner in den vergangenen zwei Jahren nicht. Auch Thomas Tuchel konnte daran wenig ändern. Allerdings lassen die Blues ihren Stürmer nur bei einem angemessenen Angebot ziehen. Aktuell ist eine Leihe am wahrscheinlichsten. Ein Transfer zu Real Madrid käme eher überraschend. Hinter Karim Benzema wäre Werner wohl nur die Nummer zwei. Newcastle und Leipzig haben bessere Chancen.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent

