Man sei nach wie vor entschlossen, Vorurteile "zu beseitigen und eine integrative Gesellschaft mit Respekt und Chancengleichheit für alle zu schaffen".

Laut Liga-Mitteilung werden die Spieler am ersten Spieltag der Saison auf die Knie gehen sowie vor Partien im Oktober und März im Rahmen der "No Room for Racism"-Aktion.

Auch am Boxing Day, dem letzten Spieltag und vor den Endspielen des FA-Cups und des EFL-Cups werde der Kniefall stattfinden.

(SID)

