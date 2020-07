Trainer Frank Schmidt vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim fordert für das Relegations-Rückspiel gegen den Bundesligisten Werder Bremen bedingungslosen Einsatz und einen mutigen Auftritt von seinen Spielern. "Es wird eine brutale Widerstandsfähigkeit gefragt sein. Das Entscheidende ist, wie jeder bereit ist, an seine Grenzen zu gehen, mit welcher Entschlossenheit jeder ins Spiel geht."

Frank Schmidt ergänzte im Interview mit "DAZN" und "Spox": "Und wie jeder mit Fehlern umgeht. Wir brauchen eine komplett weiße Unterhose, wenn wir da rausgehen. Die Lust muss größer sein als die Angst."

Das Hinspiel in Bremen endete torlos. Das Rückspiel findet am Montagabend (20:30 Uhr im Eurosport-Liveticker) in Heidenheim statt.

(SID)

