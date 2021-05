"Mit Ole Werner haben sie einen jungen sehr guten Trainer, der aus seinem Team in dieser Saison alles herausgeholt hat. Das werden zwei schwere Spiele", so Funkel weiter.

Am Mittwoch (18.30 Uhr) findet das erste Duell in Köln statt, ehe es am Samstag (18.00 Uhr) in Kiel zur Sache geht. "Kiel hat eine starke Saison gespielt. Sie haben eine sehr gute Mannschaft", sagte Kölns Sport-Geschäftsführer Horst Heldt: "Nichtsdestotrotz wollen wir an unsere starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und auch gegen Kiel zwei gute Spiele machen, um in der Liga zu bleiben."

(SID)

