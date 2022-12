Demnach soll der portugiesische Nationalspieler bei einer Unterschrift über zweieinhalb Jahre rund 200 Millionen Euro erhalten.

Ad

Vor Kurzem hatten sich Ronaldo und Man United nach einem brisanten Interview des Superstars im gegenseitigen Einvernehmen getrennt.

Bundesliga Bayern-Boss Hainer spricht Machtwort bei Mega-Talent Musiala VOR 3 STUNDEN

Seither gab es zahlreiche Gerüchte um den Portugiesen, der nach eigenen Angaben im vergangenen Sommer bereits ein starkes Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt hatte. Bei dem Verein soll es sich damals um Al-Hilal gehandelt haben, die offenbar pro Woche 3,5 Millionen Euro an Ronaldo zahlen wollten (rund 180 Mio. Euro im Jahr).

Ronaldo: Auch Newcastle und Miami interessiert

Neben Al-Nassr galt zuletzt vor allem der englische Premier-League-Klub Newcastle United als interessiert. Die Magpies haben nach jetzigem Stand tatsächlich auch Chancen auf einen Platz in der Königsklasse für die kommende Saison - und sind in Besitz eines höchst vermögenden saudi-arabischen Staatsfonds. Aus den USA habe zudem zwischenzeitlich Inter Miami und David Beckham bei Ronaldo angeklopft.

Doch die Summen aus Saudi-Arabien können weder Newcastle, das an das Financial Fairplay der UEFA gebunden ist, noch ein MLS-Klub zahlen. Ronaldo wird sich also entscheiden müssen, was ihm wichtiger ist: extrem viel Geld oder sportliche Herausforderungen wie in der Champions League.

Das könnte Dich auch interessieren: Szczesny verrät: Wette mit Messi um VAR-Entscheidung

0:1 gegen Tunesien - Frankreich-Coach Deschamps erklärt Monster-Rotation

WM "Mal genial, mal unterirdisch": Hrubesch kritisiert zwei DFB-Stars VOR 3 STUNDEN