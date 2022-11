Ronaldos zweites Engagement bei seiner "alten Liebe" Manchester United nach spektakulärer Rückkehr von Juventus Turin fand vor Kurzem ein Ende, weil sein Arbeitspapier im Einvernehmen zwischen beiden Parteien aufgelöst wurde. Mit einem aufsehenerregenden Interview hatte der Superstar das Tischtuch zwischen sich und den Red Devils endgültig zerschnitten.

Ronaldo soll nun bereit sein, sportliche Ambitionen hinter finanzielle Erwägungen zu stellen: In Europas Topligen findet sich kein Verein auf Topniveau mehr, der ihn verpflichten und standesgemäß entlohnen kann, Gleiches gelte für Interessenten aus der MLS, so der Bericht.

In Saudi-Arabien würden nun enorme Summen auf Ronaldo warten, Gehalt, Bildrechte und Werbeverträge würden sich auf jährlich rund 200 Millionen summieren. Bei Al Nassr stehen u.a. der Ex-Bayer Luiz Gustavo und Kolumbiens einstiger Nationalkeeper David Ospina im Kader des französischen Trainers Rudi Garcia.

Ronaldo-Rückkehr nach Manchester als Irrweg

Während der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft in seiner ersten Saison in Manchester noch auf 38 Einsätze (24 Tore) kam, brachte Trainer Erik ten Hag ihn in der laufenden Spielzeit nur 16 Mal - meistens von der Bank.

Ten Hag setzte nur selten auf CR7, was bei dem sechsmaligen Ballon-d'Or-Gewinner zu Unmut führte. Diesem Unmut ließ er in einem kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar veröffentlichtem Interview , in dem er den niederländischen Coach, seine Mitspieler sowie die Vereinsführung kritisierte, freien Lauf.

Nun ist Ronaldo auf der Suche nach einem neuen Abenteuer, das laut "Marca" in Saudi-Arabien auf ihn warten könnte.

Ronaldo verpasst alleinigen Rekord

Doch vorher kämpft der Stürmer mit seinem Nationalteam in Katar um die Weltmeisterschaft, wo man sich durch einen entscheidenden 1:0-Sieg gegen Uruguay in der Gruppe H bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifizierte.

Mit einem verwandelten Elfmeter in der Auftaktpartie gegen Ghana (3:2) machte Ronaldo Werbung in eigener Sache. Sein Rekordtor wurde ihm gegen Uruguay verwehrt, da der entscheidende Treffer Bruno Fernandes zugeschrieben wurde.

