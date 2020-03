Die Spieler standen in der Warteschlange mit dem Einkaufswagen vor dem Supermarkt-Eingang. Verunsicherte Italiener haben in der Nacht die offene Supermärkte gestürmt.

In Palermo musste die Polizei eingreifen, um Handgreiflichkeiten zwischen verärgerten Kunden in der Warteschlange vor einem Supermarkt zu verhindern. Daraufhin kündigte die Regierung an, dass es keine Engpässe bei der Lieferung von Lebensmitteln und anderen Waren gebe.

Alle Sportveranstaltungen, darunter die Serie A, wurden aufgrund der Coronavirus-Epidemie bis zum 3. April ausgesetzt. Italien ist das am schwersten von der Coronavirus-Epidemie betroffene Land in Europa. Dort gab es bislang mehr als 9000 Ansteckungsfälle, mehr als 460 Menschen starben.

(SID)