Anschließend soll der 29-Jährige den Wagen stehen lassen und sich schlafen gelegt haben.

Sein Freund führte demnach ein falsches Manöver aus, rammte gegen den Bordstein vor der Garage, wodurch die Voderachse des Autos brach. Beide Insaßen blieben unverletzt, ein Abschleppwagen holte den Fiat schließlich von der Straße. Zuvor sollen beide in einem Club in der Stadt in das neue Jahr gefeiert haben.

Der mehrfache italienische Nationalspieler wechselte im Sommer zurück in seine Heimatstadt Brescia, wurde dort aber bisher nicht glücklich. "Mario kann im Januar ablösefrei gehen", sagte Klub-Besitzer Massimo Cellino kürzlich dem Sender "Italia 1":

" Mario ist traurig, denn er kann sein Spiel nicht spielen. "

Mit dem Neujahrs-Eklat machte der Stürmer jedoch keine Werbung bei potentiellen Interessenten.

