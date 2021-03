Publiziert 18/03/2021 Am 10:09 GMT | Update 18/03/2021 Am 17:33 GMT

Samir Handanovic spielt seit 2012 für Inter und absolvierte bisher 379 Partien für den Klub.

In der laufenden Saison stand er in allen 37 Pflichtspielen im Tor und blieb in 13 Partien ohne Gegentreffer.

In seinem Heimatland Slowenien wurde er bereits dreimal zum Fußballer des Jahres gewählt.

Champions League Deutscher Abend an der Bridge: Werner zeigt's den Kritikern VOR 18 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Flick erklärt Transferdisput: "Das weiß Brazzo genauso"

(SID)

Flick "erleichtert" nach Aussprache mit Salihamidzic

Champions League Drei Dinge, die auffielen: Alaba stellt sich ins Schaufenster VOR 19 STUNDEN