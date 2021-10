Allegri traf die Entscheidung nach dem 1:2 am Samstag bei Hellas Verona. Am Mittwoch hatte die Alte Dame zu Hause gegen Sassuolo Calcio verloren (1:2). Mit vier Niederlagen in elf Spielen ist Juventus nur Tabellenneunter.

Starstürmer Paulo Dybala machte den Teamkollegen und den Fans Mut. "Ich weiß, dass Worte nicht ausreichen, aber wir müssen wieder aufstehen und alle zusammenhalten, um die Situation zu ändern. Forza Juve!", twitterte der Argentinier.

Ad

"Wir müssen uns schämen. Wir dachten, wir wären besser als unsere Gegner, aber im Moment sind wir es nicht", sagte Allegri. Die italienische Presse übte heftige Kritik.

Bundesliga Drei Dinge, die auffielen: Bayern-Frust verpufft - eine Baustelle bleibt VOR EINEM TAG

"Eine Horrorsaison für Juve, die ausgerechnet an Halloween einen neuen Tiefpunkt erreicht hat", schrieb etwa "Tuttosport".

Das könnte Dich auch interessieren: Traumtor von Ronaldo ebnet Manchester United den Weg zum Sieg

(SID)

Guardiola nach Niederlage gegen Palace: "Es lief vieles schief"

Serie A Nächste Niederlage: Juventus stolpert weiter durch die Serie A VOR EINEM TAG