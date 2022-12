"Ich habe den Burschen gesagt, jetzt spielt ihr gegen Milan, gegen Juve und so weiter. Wenn ihr es schafft, gegen eine dieser großen Mannschaften zu gewinnen, schicke ich euch in die Kabine einen Bus mit Prostituierten", sagte Berlusconi in einem Video mit seiner Rede vor Spielern, Managern und Sponsoren des Erstligisten, das in Sozialnetzwerken kursierte.

Berlusconis Worte lösten in Italiens politischen Kreisen helle Empörung aus.

Der wegen Sexskandalen ("Bunga Bunga") bekannte TV-Unternehmer war 30 Jahre lang Eigentümer des AC Mailand, bevor er sich vom Spitzenklub 2017 für 740 Millionen Euro trennte.

