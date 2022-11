Hirving Lozano (69.) per Foulelfmeter und Piotr Zielinski (88.) trafen für den Spitzenreiter.

Empoli spielte nach der gelb-roten Karte für Sebastiano Luperto (74.) in Unterzahl.

Am 21. Februar reist Neapel zum ersten K.o.-Rundenspiel der Königsklasse nach Frankfurt.

Das Rückspiel in Italien findet am 15. März statt. In der Vorrunde hatte sich Neapel den Gruppensieg vor dem FC Liverpool gesichert.

