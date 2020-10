Von seinen sieben Länderspielen (ein Tor) absolvierte Havertz nur eines über die volle Spieldauer, jeweils dreimal wurde er ein- und ausgewechselt. Das liegt in erster Linie an der großen Konkurrenz. Im Mittelfeld harmonierten in der EM-Qualifikation Toni Kroos, Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan prächtig. Zudem hat Löw noch Leon Goretzka und Marco Reus in der Hinterhand. Im Angriff waren meist Leroy Sane, Timo Werner und Serge Gnabry gesetzt. Havertz ist zwar nah dran an der Startelf, aber meist nicht drin.