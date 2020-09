Roman Hubnik hatte eigentlich ganz andere Pläne für den Montagabend. Der ehemalige Hertha-Profi wollte das Länderspiel seiner Tschechen gegen Schottland gemütlich von der Couch verfolgen, doch dann klingelte sein Telefon. Wenige Minuten später war der 36-Jährige Kapitän der Nationalmannschaft, aus der er schon 2016 zurückgetreten war. "In der Welt, in der wir heute leben, ist alles möglich", sagte der Abwehrspieler über sein unverhofftes Blitz-Comeback.

Hubniks Rückkehr war die Folge hektischer Stunden rund um das Andruv-Stadion. Tschechiens Fußball-Verband hatte das Nations-League-Spiel in Olmütz schon abgesagt, weil zwei Personen aus dem Funktionsteam positiv auf Corona getestet worden waren. Doch die Europäische Fußball-Union (UEFA) bestand auf der Austragung. Also musste Tschechien am Sonntag in nur fünf Stunden einen komplett neuen Kader basteln.