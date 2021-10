Hinter dem Duo ließen die Teams auf den Rängen drei bis sieben ohne Sieg Federn, damit ist das Rennen um zwei weitere Direktplätze bei noch sieben ausstehenden Spielrunden offener denn je.

Auch weil der Tabellendritte Ecuador (16) ausgerechnet bei Schlusslicht Venezuela mit 1:2 (1:1) patzte und damit punktgleich mit den Urus bleibt.

Die Ausrutscher nutzte Chile, das mit nun zehn Punkten auf Platz acht dank eines 2:0 (0:0) gegen Paraguay die Lücke ein wenig schließen konnte. Ben Brereton (68.) und Mauricio Isla (72.) beendeten La Rojas Durststrecke von zuletzt acht Auftritten ohne Sieg.

Der Leverkusener Charles Aránguiz (74.) sah bei den Hausherren die Rote Karte, Omar Alderete (89.) bei den Gästen Gelb-Rot.

Neymar kann Nullnummer nicht verhindern

Mit der Nullnummer in Barranquilla riss Brasiliens Serie von qualifikatonsübergreifenden zehn Siegen. Immerhin blieb die Selecao, bei der Superstar Neymar nach abgesessener Gelbsperre uninspiriert wirkte, auch im 13. WM-Qualifikationsspiel gegen Kolumbien ungeschlagen.

Dabei hätte der Frankfurter Rafael Borré mit der letzten Aktion der Nachspielzeit die Cafeteros fast doch noch jubeln lassen, sein Schuss freistehend von der Strafraumgrenze verfehlte jedoch das Ziel.

In Buenos Aires eröffnete Kapitän Lionel Messi mit einem kuriosen Tor in der 38. Minute das Schützenfest. Sein als Pass gedachter Heber fand an Freund und Feind vorbei den Weg ins Netz.

Argentinien feiert sechsten Heimsieg in Folge

Hatten die Gäste durch Starstürmer Luis Suárez zuvor auch ihre Chancen, machten Rodrigo de Paul (44.) und Lautaro Martínez (62.) den sechsten Heimsieg in Folge in WM-Qualifikationsspielen gegen den Rivalen unter "Olé"-Rufen perfekt. Bayer Leverkusens Exequiel Palacios durfte für den amtierenden Südamerika-Champion in der Schlussviertelstunde mitwirken.

Den Nachholspieltag der wegen der Corona-Pandemie im März ausgefallenen fünften Runde hatte der Tabellenvorletzte Bolivien mit einem 1:0 (0:0) gegen Peru eröffnet. Am Donnerstag geht es unter anderem mit dem Klassiker Brasilien gegen Uruguay weiter.

