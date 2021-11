"Er spielt mit einer Leichtigkeit - das ist schon beeindruckend." Der 25-Jährige habe einen "einzigartigen Laufstil" und verfüge in der Offensive über große Qualitäten. "Aber was mir noch mehr gefällt", verriet Flick, "ist sein Willen, dem Ball nachzujagen und dem Gegner zuzusetzen. Das hat er top gemacht in den letzten Wochen."

Sané, der nur schwer in die Saison gekommen und von Bayern-Fans kurzzeitig sogar ausgepfiffen worden war, bringt mittlerweile im Klub und in der Nationalmannschaft wieder Top-Leistungen. "Die Leichtigkeit ist zurück", bemerkte Flick, "das freut mich wahnsinnig für ihn, weil er ein positiver Mensch ist".

Am Aufschwung hat auch der Bundestrainer einen Anteil. Flick setzte von Beginn an auf Sané, der das Vertrauen mit viel Engagement und guten Leistungen zurückzahlt.

Angebliche Spannungen, die den beiden während der gemeinsamen Zeit bei den Bayern nachgesagt wurden, hatte Flick schon vor Monaten als "Unsinn" bezeichnet. "Wir haben nie Probleme miteinander gehabt", hatte Flick klargestellt.

