Wenn aus dem Quintett Belgien, Italien, Spanien, Frankreich und Wales vier Teams in ihren Quali-Gruppen Erster oder Zweiter werden - und die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch -, steht Österreich in den WM-Play-offs. Grund dafür ist der Gruppensieg von David Alaba und Co. in Pool B der Nations League in der vergangenen Saison.

998 in Frankreich war Österreich zum bisher letzten Mal bei einer WM dabei.

Ad

Der eingewechselte Schaub traf in Klagenfurt doppelt (62., 72.) für die Mannschaft des deutschen Trainers Franco Foda, Sabitzer setzte in der 84. Minute den Schlusspunkt. Das erste Tor für Österreich markierte der frühere Bremer Marko Arnautovic (51.).

WM-Qualifikation Italien vergibt Last-Minute-Elfer: Schweiz hofft weiter auf WM VOR 38 MINUTEN

Dänemark hat seine weiße Weste in der Gruppe F gewahrt. Der EM-Halbfinalist setzte sich dank der Treffer von Andreas Skov Olsen (18.), Hoffenheims Jacob Bruun Larsen (63.) und Joakim Maehle (90.+3) mit 3:1 (1:0) gegen die Färöer durch. Damit bleiben die bereits qualifizierten Dänen nach neun Partien verlustpunktfrei, kassierten aber ihr erstes Gegentor.

Mit einem 2:0 (1:0)-Sieg in Moldau sicherte sich Schottland den Play-off-Rang hinter Dänemark.

Das könnte Dich auch interessieren: Teil-Lockdown: Niederlande gegen Norwegen ohne Zuschauer

(SID)

Highlights: Eintracht mit Traumtoren beim Schützenfest gegen Jena

Fußball Lewandowski und Kane im Torjäger-Fernduell: England auf WM-Kurs VOR EINER STUNDE