Die Länderspiele am Samstag (20:45 Uhr) gegen Israel und drei Tage später in den Niederlanden sollen dafür weitere Erkenntnisse liefern.

Abwehrchef

Der aktuell verletzte Niklas Süle und Antonio Rüdiger seien im Zentrum "das Maß der Dinge", sagte Flick - und für die WM gesetzt. Aber wer gibt die Kommandos? Süle sagt von sich, er sei zu leise, auch Rüdiger ist kein Mann großer Worte, zeigte sich im Training in Frankfurt aber lautstark. "Den einen Wortführer gibt es im Fußball nicht mehr", sagte Matthias Ginter, "da sind alle gefordert." Flick selbst redet viel - und fordert das von seinen Führungsspielern noch stärker ein.

Defensive Außen

Robin Gosens und Jonas Hofmann haben die Nase vorn, fehlen aber aktuell ebenfalls. Auch die einstige Leipziger Zange Lukas Klostermann/Marcel Halstenberg drängt sich nicht auf, Flick hat nun die Gelegenheit, Alternativen zu testen: Christian Günter und David Raum links, Benjamin Henrichs und Thilo Kehrer rechts.

Sechser-Backup

In der Schaltzentrale ist das Münchner Duo Joshua Kimmich/Leon Goretzka gesetzt - aber aktuell nicht da. Flick betonte bereits, dass er nach einem "Backup" für den defensiveren Kimmich fahnde. Maximilian Arnold und Mahmoud Dahoud hat er sich bereits angesehen, diesmal dürfen Rückkehrer Julian Weigl, Neuling Anton Stach und abermals Florian Neuhaus vorspielen. Auch an Youngster Jamal Musiala, der als Goretzka-Vertreter in Münchner neben Kimmich spielt, hat Flick "gedacht, er ist schlau im Zweikampf".