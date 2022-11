"Wir brauchen zwei Siege, und zwei Siege kann man nicht einfach so bestellen", fügte der Bayern-Star hinzu.

Ein Erfolg gegen die Spanier scheint nach den Eindrücken der Auftaktpartien beider Teams aktuell als große Herausforderung für das DFB-Team, während Japan mit einem Auftritt wie gegen die deutsche Nationalmannschaft beste Chancen hat, gegen Costa Rica zu punkten.

Ad

Dennoch verbreitete Müller auch Zuversicht für das Duell mit dem ehemaligen Welt- und Europameister: "Wir werden uns wieder aufrappeln. Wir haben die Qualität, das Vertrauen und die Spielweise, um auch Spanien zu schlagen." Die Iberer waren mit einem 7:0-Kantersieg gegen Costa Rica furios ins Turnier gestartet.

WM Man of the Match? De Bruyne wundert sich über Auszeichnung VOR 3 STUNDEN

WM-Aus droht: So kommt die Nationalmannschaft noch weiter

Die Szenarien in der Übersicht:

Ein Sieg Deutschlands gegen Spanien am Sonntag (20:00 Uhr im Liveticker) gibt der Nationalmannschaft wieder alle Chancen, sogar auf den Gruppensieg.

Bei einem Unentschieden Deutschlands gegen Spanien hängt alles vom Ergebnis Japans gegen Costa Rica im morgendlichen Sonntagsspiel (11:00 Uhr im Liveticker) ab:

Gewinnt Japan, sind die Asiaten für Deutschland im letzten Gruppenspiel nicht mehr einholbar. Spanien wäre dann zwar theoretisch noch abzufangen, aber weil bei der WM das Torverhältnis und nicht der direkte Vergleich zählt, wird das fast unmöglich: Deutschland müsste im abschließenden Gruppenspiel Costa Rica hoch schlagen und gleichzeitig auf einen Sieg der Japaner gegen Spanien hoffen.

Spielt Japan gegen Costa Rica unentschieden, hätte Deutschland mit einem Punkt dann sowohl auf Spanien wie Japan (dann je vier Punkte) drei Zähler Rückstand. Spielen diese beiden Teams dann im letzten Gruppenspiel gegeneinander remis, ist Deutschland ausgeschieden, unabhängig vom Ergebnis gegen Costa Rica. Ansonsten ist für Deutschland zuerst ein Sieg gegen Costa Rica Pflicht, danach würde wieder das Torverhältnis greifen - Japan könnte dann wieder in Reichweite sein, Spanien bleibt schier uneinholbar.

Bei einer Niederlage Deutschlands gegen Spanien ist wieder das Ergebnis zwischen Japan und Costa Rica mitentscheidend: Gewinnt Japan, ist Deutschland ausgeschieden. Spielt Japan remis, ist Deutschland ebenfalls raus. Verliert aber Japan gegen Costa Rica, wären beide Teams (je drei Punkte) von Deutschland (0 Punkte) am letzten Spieltag noch einholbar. Dann könnte Deutschland mit einem Sieg gegen Costa Rica noch hoffen - allerdings muss dann Spanien auch Japan schlagen und das DFB-Team die beste Tordifferenz im Vergleich mit Costa Rica und Japan haben.

WM-Aus in Vorrunde: Zweimal kam Deutschland nicht weiter

Nach zwei Spielen war die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erst einmal bei einer WM gescheitert: 1938, damals allerdings noch als Deutsches Reich. Nach einem 1:1 n.V. gegen die Schweiz gab es ein Entscheidungsspiel gegen die Eidgenossen um den Viertelfinaleinzug. Die Mannschaft von Trainer Sepp Herberger verlor 2:4.

Vor vier Jahren in Russland gab es erstmals ein Vorrunden-Aus nach Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea und nur einem Sieg gegen Schweden. "Am Ende kommt hoch, dass die Situation eine ähnliche ist, und die Situation fühlt sich nicht gut an", sagte Müller.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: "Keinerlei Verständnis": Ex-Weltmeister kritisieren Flick

(mit SID)

Neuer bedient: "Total frustriert und verärgert"

WM "Vollkatastrophe" gegen Japan: Flick bucht die BVB-Experience VOR 14 STUNDEN