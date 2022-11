Beim FC Bayern erinnert man sich gut an Keylor Navas.

Sieben Mal traf der Keeper mit Real Madrid und Paris Saint-Germain in der Champions League auf den deutschen Rekordmeister - und hielt oft alles, was zu halten war. Ganze zweimal musste Navas als Verlierer vom Feld gehen und kassierte dabei (Finale 2020 und Viertelfinal-Rückspiel 2021) jeweils nur einen Gegentreffer.

Nun will der Routinier, der in der laufenden Saison in 22 Pflichtspielen bei Paris Saint-Germain noch nicht eine Minute absolvierte, auch der deutschen Nationalmannschaft im Weg stehen ( Donnerstag ab 20:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ).