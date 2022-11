Thomas Müller konnte sich ein breites Grinsen nicht verkneifen, als er direkt nach dem Spiel auf seinen Teamkollegen Niklas Füllkrug angesprochen wurde.

"Er ist wirklich geil reingekommen. Genau dafür ist er dabei. Genau das hat er natürlich in den letzten Tagen angekündigt. Er hat ein richtig gutes Selbstvertrauen und wie wir jetzt gesehen haben, einen richtigen Hammer mit seinem rechten Fuß", eröffnete der 33-Jährige seine Lobeshymne im "ZDF" und spielte dabei unweigerlich auf den eminent wichtigen Ausgleichstreffer des Angreifers am Sonntagabend im WM-Kracher gegen Spanien (1:1) an.

Der Stürmer des SV Werder Bremen, der erst in der 70. Minute für eben jenen glücklosen Müller in die Partie kam, nahm sieben Minuten vor dem Ende den Ball im Strafraum von Jamal Musiala in Empfang und jagte ihn zum vielumjubelten 1:1-Endstand in die Maschen. Ein Treffer, der die deutschen Hoffnungen auf eine erfolgreiche WM-Endrunde in Katar am Leben hielt.

"Das war ein unglaubliches Tor und er ist ein unglaublich geiler Typ", schwärmte Müller von seinem Teamkameraden. Spätestens nach seinem Treffer gegen das Team von der iberischen Halbinsel liegt ganz Deutschland Füllkrug zu Füßen.

Wagner schwärmt von Füllkrug

"Das freut mich persönlich für Niclas. Er ist ein guter Fußballer, aber vor allem auch ein guter Typ", lobte "ZDF"-Experte Sandro Wagner seinen ehemaligen Sturmpartner und prophezeite, dass es so schnell kein Länderspiel mehr ohne Füllkrug geben werde.

Ein Kompliment, das der "Man of the Match" in seiner gewohnt sympathischen Art umgehend erwiderte. "Er ist ein Stürmerkollege, der Ahnung von Fußball hat", sagte er in Wagners Richtung mit einem Augenzwinkern.

Ein Schuss wie ein Strich: Niclas Füllkrug trifft bei der WM 2022 zum 1:1 für Deutschland gegen Spanien Fotocredit: Getty Images

Füllkrug tritt auf die Euphoriebremse

Obwohl der 29-Jährige einräumte, dass das Remis gegen den Weltmeister von 2010 ungemein wichtig war, wollte er das Ergebnis jedoch nicht zu hoch hängen. "Wir wollten unbedingt das Spiel ziehen. Es war wichtig, dass wir für das Gefühl einen Punkt geholt haben. Wir haben die Möglichkeit, in die nächste Runde zu kommen. Wir brauchen jetzt nicht durchdrehen, es ist ein 1:1 und kein Sieg", betonte Füllkrug.

Schließlich hat die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick das WM-Achtelfinale trotz des Achtungserfolges gegen die Furia Roja nicht komplett in der eigenen Hand. Grundvoraussetzung für das Weiterkommen ist ein Sieg mit möglichst vielen Treffern im abschließenden Gruppenspiel gegen Costa Rica (Donnerstag, 20:00 Uhr im Liveticker ).

Wie gut, dass das DFB-Team mit Füllkrug einen Angreifer in seinen Reihen hat, der genau weiß, wo das gegnerische Tor steht.

