Die Albiceleste um Lionel Messi rang die Niederlande nach Elfmeterschießen 6:5 (2:2, 2:2) nieder und trifft in der Vorschlussrunde auf Kroatien

Ad

Lionel Messi schickte nach dem Match einen Gruß an die zahlreichen Fans im Lusail Iconic Stadium: "Wir haben diesen Sieg gebraucht für uns und die ganzen Menschen, die uns begleiten."

WM Drama pur! Argentinien kegelt Niederlande im Elfmeterschießen raus VOR EINER STUNDE

Die Stimmen zum Halbfinaleinzug von Argentinien:

Lionel Messi (Argentinien): "Es ist unglaublich, man kann das nicht in Worte fassen. Viel Freude, viel Glück. Wir hatten schon ein bisschen Angst vor dem Spiel. Wir wussten, dass die Niederlande stark sein würde. Man darf dann nicht nachlassen, das war nicht gut von in der Schlussphase der regulären SpielzeitAnfangs lief es sehr gut und wir dachten, wir seien durch. Wir dachten nicht, dass es zu einer Verlängerung kommen würde. Das war sehr schwierig für uns. Aber man darf sich davon nicht zu sehr beeindrucken lassen. Schlussendlich haben wir es doch geschafft. Wir sind eine Mannschaft, die weiß, was sie tut. Wir wissen genau, in welchen Augenblicken wir da sein müssen. Wir haben diesen Sieg gebraucht für uns und die ganzen Menschen, die uns begleiten."

Lautaro Martínez (Argentinien): "Ich hatte einen entscheidenden Elfmeter, wie bei der Copa America. Auf dem Weg zum Elfmeterpunkt war ich sehr ruhig, weil ich Vertrauen in meine Arbeit habe. Als ich den Ball schnappte, dachte ich an meine Tochter. Sie hat mein Leben verändert."

Emiliano Martínez (Argentinien): "Das Erste, was mir in den Sinn kommt, sind Emotionen. Ich tue das für die 45 Millionen Argentinier. Den Menschen diese Art von Freude zu bereiten, ist im Moment das Größte. Wir sind im Halbfinale, weil wir Leidenschaft und Herz haben. Wir sind begeistert, und die Menschen sind es auch."

Lionel Messi (Argentinien) Fotocredit: Getty Images

Rodrigo de Paul (Argentinien): "Die Idee war, am ersten Tag der Weltmeisterschaft zu kommen und erst am letzten wieder zu gehen. Wir haben es uns verdient sehr. Wir sind von einer harten Niederlage am Anfang aufgestanden. Hoffentlich halten diese unglaublichen Momente an. Die Leute müssen es genießen."

Virgil van Dijk (Niederlande): "Die Enttäuschung steht im Vordergrund. Aber wir sind auch stolz, denn wir haben Charakter gezeigt. Wir sind von einem 0:2 zurückzukommen. Das ist stark. Wir haben versucht, unsere Emotionen zu kontrollieren."

Bastian Schweinsteiger (Weltmeister von 2014): "Wenn du so ein Spiel am Ende gewinnst, ist es verdient. Die Argentinier haben in der zweiten Halbzeit der Verlängerung haben sie noch einmal eine Schippe draufgesetzt und hatten Chancen, das Spiel zu entscheiden."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Drama für Brasilien: Neymar im Schatten von Livakovic

1000 Mal Messi! Fußball-Welt verneigt sich vor La Pulga

WM Messi als Schwachstelle? Oranje fasst mutigen Plan fürs Viertelfinale UPDATE GESTERN UM 20:12 UHR