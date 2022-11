Oliver Giroud schnaufte ausgewechselt auf der Bank erleichtert durch, Kylian Mbappé klatschte cool mit den Kollegen ab - Titelverteidiger Frankreich ist nach einem Stotterstart gut in die WM 2022 gekommen.

"Das Auftaktspiel ist immer sehr wichtig und zugleich schwierig. Wir haben gut geantwortet auf den Rückstand, die Mannschaftsleistung war sehr gut", freute sich Trainer Didier Deschamps.

Drei Dinge, die uns beim Spiel vor 40.875 Zuschauern im Al Janoub Stadion von Al-Wakrah auffielen.

Da Raphaël Varane nicht rechtzeitig spielfit wurde, machte es sich Frankreich-Trainer Deschamps die Sache in der Abwehr leicht: Mit Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Lucas Hernández stellte er einfach drei Spieler des FC Bayern München auf, dazu den Ex-Partner von Upamecano aus Leipziger Tagen, den jetzigen Liverpooler Ibrahima Konaté.

Die Außenverteidiger Hernández und Pavard gaben beim 0:1 durch Craig Goodwin allerdings keine gute Figur ab (9.).

Bei Hernández passte zunächst die Positionierung gegen den langen Ball auf Mathew Leckie nicht, was zu einem verhängnisvollen Laufduell führte, bei dem der Bayern-Linksverteidiger im Rasen hängen blieb und sich am rechten Knie verletzte - ihm droht das WM-Aus.

Pavard hingegen lief nicht mit Goodwin mit, sondern orientierte sich fatalerweise nach innen auf den weiter vom eigenen Tor weg stehenden Riley McGree - so hatte der Torschütze freie Bahn.

Durch die Lucas-Verletzung war der Bayern-Riegel früh gesprengt. Sein für ihn eingewechselter Bruder Theo Hernández vom AC Mailand führte sich jedoch gleich gut ein und schlug die Flanke zum Ausgleich auf Adrien Rabiot (27.).

Ob die Kette der Équipe Tricolore im kommenden Spiel gegen Dänemark (Sa., 17:00 Uhr im Liveticker ) wieder so aussehen wird, bleibt abzuwarten. Mit ManUtd-Profi Varane, Chelseas 80-Millionen-Mann Wesley Fofana und Arsenals William Saliba hat Deschamps auch ohne den verletzten Weltmeister Presnel Kimpembé starke Alternativen in der Innenverteidigung zur Hand; rechts hinten bietet sich zudem auch noch Barcelonas Jules Koundé als Pavard-Ersatz an.