Und diesen Vorsatz setzte Mitoma tatsächlich um. Zwischen 2016 und 2019 studierte der heute 25-Jährige an der Universität von Tsukuba und spielte nur für das Uni-Team Tsukuba University Fußball.

In dieser Zeit nahm Mitoma für Japan auch an der Universiade 2017 und 2019 teil.

"Also habe ich viele Dinge studiert - Coaching, Sport und Ernährung. Ich habe eine Menge gelernt", berichtete der japanische Nationalspieler im Rahmen der neuen Doku-Serie "World At Their Feet" von Warner Bros. Discovery in Partnerschaft mit dem "Olympic Channel" über diese Zeit.

Erst nach seinem Studium unterschrieb Mitoma schließlich seinen ersten Profivertrag bei Kawasaki Frontale. Im August 2021 ging es für den Linksaußen schließlich nach England zu Brighton.

Mitoma spricht über Wechsel nach Europa

"Ich habe schon als Kind darüber nachgedacht, nach Europa zu gehen. Ich wollte in einer Liga auf dem höchsten professionellen Niveau spielen. Als ich dann anderthalb Jahre in der J-League gespielt habe und von Brighton angesprochen wurde, musste ich unbedingt dorthin gehen", meinte Mitoma.

Nach einer Leihe an den belgischen Erstligaklub Union Saint-Gilloise kehrte der Japaner im vergangenen Sommer auf die Insel zurück. Seither absolvierte er elf Spiele für den Premier-League-Klub (zwei Tore, eine Vorlage). Mit der japanischen Nationalmannschaft trifft Mitoma bei der WM in Katar in der Gruppe E auf Deutschland, Spanien und Costa Rica.

Über World At Their Feet:

In der Doku-Serie "World At Their Feet" von Warner Bros. Discovery in Partnerschaft mit dem "Olympic Channel" kommen elf Fußballer zu Wort, die nach ihrem Olympia-Traum nun auch bei der WM 2022 in Katar auflaufen. Die Folgen sind auf discovery+ und Eurosport.de zu sehen.

