Vom angeblichen Verrat der Spanier, die im Parallel-Spiel gegen Japan verloren hatten , über einen in der Startelf fehlenden Niclas Füllkrug bis hin zur nüchternen Auseinandersetzung mit der schicksalhaften Niederlage des DFB-Teams - das Internet sezierte regelrecht das deutsche WM-Aus.

Sogar der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw erlebte ein kurzes Comeback. Immerhin darf sich der 62-Jährige laut einem Twitter-User darüber freuen, ausnahmsweise nicht an einem vorzeitigen WM-Aus schuld zu sein.

Ein Tweet barg jedoch sogar einen Funken Hoffnung auf Besserung. "Erinnert euch an die EM 2004... Deutschland fliegt in der Vorrunde raus, zwei Jahre vor der Heim-WM", schrieb ein User. "Jetzt bei der WM 2022... Deutschland fliegt in der Vorrunde raus, zwei Jahre vor der Heim-EM." Ein gutes Omen für die Europameisterschaft im eigenen Land?

Die Netzreaktionen zum deutschen WM-Aus

