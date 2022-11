Für Füllkrug spreche zwar "das Momentum", schrieb er in seiner Kolumne für das "RedaktionsNetzwerk Deutschland", aber: "Ich persönlich würde ihn trotzdem weiter als Joker sehen, der mit der Überzeugung reinkommt, auch in kurzer Zeit zu treffen." Aus Sicht des Weltmeister-Kapitäns von 2014 haben Thomas Müller oder Kai Havertz "die höhere Qualität".

Joker Füllkrug hatte die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick mit seinem Treffer zum Endstand gegen Spanien (1:1) vor der zweiten Niederlage im zweiten Spiel in Katar bewahrt. "Es war ja nicht nur das Tor, er war auch an anderen guten Szenen beteiligt", sagte Matthäus und fügte in seiner Sky-Kolumne mit Blick auf das Spiel am Donnerstag (20:00 Uhr im Liveticker ) an: "Wenn man mit einem richtigen Neuner spielen will, der vorne knipst, dann ist Füllkrug die richtige Wahl."