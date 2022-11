Zuletzt erzielte Müller bei einer Weltmeisterschaft am 08. Juli 2014 im Halbfinale gegen Brasilien einen Treffer und steuerte wenige Minuten später seinen bisher letzten WM-Assist bei. Seit nunmehr 475 Minuten hat er keinen Scorerpunkt mehr auf der größten Bühne des Weltfußballs gesammelt.

Gegen Spanien (1:1) kam der 33-Jährige am Sonntag in der Sturmspitze nur auf 18 Ballkontakte. "Am Ende wirst du nach außen an Torbeteiligungen und Torszenen bewertet. Da bin ich mit null Torschüssen nach zwei Spielen nicht zufrieden", gab Müller vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Costa Rica zu.

Hansi Flick betonte auf der Pressekonferenz dennoch die Wichtigkeit des Weltmeisters von 2014: "Thomas ist ein absoluter Führungsspieler, hat eine ganz wichtige Position auch neben dem Platz. Er wird wichtig für uns bleiben."

Bietet der Bundestrainer seinen verlängerten Arm also auch gegen Costa Rica in der Startelf auf? Bei der Eurosport-Umfrage "Soll Thomas Müller gegen Costa Rica von Beginn an spielen?" fällten die User ein eindeutiges Votum.

Thomas Müller war gegen Japan mehr als frustriert Fotocredit: Getty Images

Eurosport-User wollen Startelf ohne Müller

35 Prozent der mehr als 2300 Teilnehmer wollen den Bayern-Star am Dienstag (20:00 Uhr im 65 Prozent wünschen sich dagegen, dass Müller gegen die Lateinamerikaner zunächst auf der Bank Platz nimmt. Nurder mehr als 2300 Teilnehmer wollen den Bayern-Star am Dienstag (20:00 Uhr im Liveticker ) von Beginn an bei der deutschen Nationalmannschaft sehen.wünschen sich dagegen, dass Müller gegen die Lateinamerikaner zunächst auf der Bank Platz nimmt.

Eine eindeutige Mehrheit gegen einen Startelfeinsatz! Eine Alternative? Möglicherweise Super-Joker Niclas Füllkrug, der bei der WM 2022 das bisher einzige deutsche Tor aus dem Spiel heraus erzielte.

Holger Badstuber sprach sich in seiner Kolumne zumindest für den Bremer in der ersten Elf aus. "Gegen Costa Rica würde Füllkrug uns von Beginn an sehr guttun und dafür wäre er auch bereit! Wir brauchen einen Sieg, wir brauchen einen klaren Stürmer und seine Tore", meint der frühere Abwehrspieler der deutschen Nationalmannschaft.

Müller erst ein Mal auf der Bank

Die endgültige Antwort gibt Bundestrainer Flick aber erst am Donnerstagabend. Folgt er dem Votum der Eurosport-User, wäre es für Müller bei der vierten Weltmeisterschaft erst das zweite Mal, dass er bei Anpfiff auf der Bank sitzt.

Nur im dritten Gruppenspiel bei der WM in Russland 2018 stand Müller in seiner WM-Karriere bisher nicht in der Startelf.

Damals verlor die Nationalmannschaft 0:2 gegen Südkorea und schied zum ersten Mal in der Geschichte in der Gruppenphase aus.

