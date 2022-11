Gemeinsam mit Müller spielte der bereits zurückgetretene Schweinsteiger (38 Jahre) viele Jahre beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft, in der beide auf den früheren Real-Madrid-Profi Sami Khedira trafen.

Ebenfalls am "ARD"-Mikrofon schlug Khedira in die gleiche Kerbe wie Schweinsteiger. "Thomas ist einer, der wirklich 90 Minuten durchlabert, was für die Mannschaft manchmal ein bisschen nervig ist. Aber es hilft", stichelte der sportliche Berater des VfB Stuttgart gegen Müller.

Ad

Dennoch zeigte sich der 35-Jährige voll des Lobes für den "sympathischen" Routinier, der nicht nur Sprücheklopfer und Psychologe, sondern auch Raumdeuter sei. "Er ist wie ein Kind. Lasst mich einfach nur kicken auf dem Bolzplatz. Gleichzeitig ist er wieder Trainer", beschrieb Khedira das Wesen des elfmaligen Deutschen Meisters.

La Liga Brasilien-Star weckt Interesse als Benzema-Nachfolger in Madrid VOR 6 STUNDEN

SOLL THOMAS MÜLLER GEGEN COSTA RICA VON BEGINN AN SPIELEN? Ja Nein

Khedira, Schweinsteiger und Müller feierten mit dem WM-Titel 2014 in Brasilien gemeinsam den wohl größten Erfolg ihrer aktiven Laufbahn. Müller will mit einem weiteren Titel bei der umstrittenen Winter-WM noch einmal nachlegen.

Müllers "eingebaute Titelgarantie"

Hoffnungen auf eine erfolgreiche Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht mache laut Khedira die "eingebaute Titelgarantie" des 33-jährigen Offensivallrounders, der mit der DFB-Elf in der dritten Begegnung der Gruppe E gegen Costa Rica am Donnerstag um ( 20 Uhr im Liveticker ) ums Weiterkommen kämpft.

Das könnte Dich auch interessieren: Deutschland hat ein Müller-Problem: Flick muss vorne umdenken

Deutschland und Costa Rica im Vergleich: Chefs, Stars, Youngster

WM Zoff in Belgiens Kabine? Courtois droht Maulwurf VOR 7 STUNDEN