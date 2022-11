Kimmich spielte beim 1:2 zum WM-Auftakt in Katar gegen Japan wie immer unter Flick auf der Sechs. In Flicks Zeit als Coach beim FC Bayern München half der 27-Jährige allerdings beim Triumph in der Champions League 2020 als rechter Außenverteidiger aus. Diese Position bekleidete er auch zu Beginn seiner Nationalmannschaftskarriere.

Gegen Japan hatte Flick etwas überraschend Niklas Süle rechts hinten aufgeboten. Der Dortmunder war an beiden Gegentoren entscheidend beteiligt. Eurosport-Experte Holger Badstuber bezeichnete die Wahl von Süle als Rechtsverteidiger in seiner Kolumne als Fehler . Der Dortmunder könne die Position zwar spielen, "aber er ist ein Innenverteidiger", der auch innen spielen wolle.

In Schutz nahm der Bundestrainer derweil Keeper Manuel Neuer, der sich beim Treffer zum 1:2 im kurzen Eck geschlagen geben musste. Dabei kritisierte "ARD"-Expertin Almuth Schult, dass sich Neuer seltsam mit der Schuter weggedreht habe und man ihm deshalb durchaus Mitschuld am Gegentreffer geben könne. Ein Indiz dafür, dass der 36-Jährige seine Schulterverletzung, die er Anfang Oktober im Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund an der linken Schulter erlitten hatte, noch nicht ganz überwunden hat?

Flick verneinte das vehement: "Mir ist nicht bekannt, dass er Probleme hat. Ich habe ihn öfters darauf angesprochen. Er ist topfit und hat da keine Probleme", so der Bundestrainer. "Die Tore müssen wir anders verhindern."

Flick: Systemfrage stellt sich noch nicht

Seinem System mit Viererkette will Flick allerdings treu bleiben. "So weit sind wir noch nicht", sagte er auf die Frage nach einer möglichen Umstellung auf eine Dreierkette.

"Wir haben keinen Schuss mehr frei, den Fehlschuss hatten wir gestern", sagte Flick bei einer Video-Schalte aus dem DFB-Trainingszentrum und forderte: "So müssen wir es gegen Spanien angehen." Eine weitere Niederlage im Duell mit dem Weltmeister von 2010 würde das Aus bedeuten, falls Japan gegen Außenseiter Costa Rica punktet.

Neuer bedient: "Total frustriert und verärgert"

"Es geht darum, Mut und Charakter zu haben, sich zu zeigen. Wir müssen einiges verbessern, um gegen Spanien die Chancen offen zu halten", sagte Flick. Dazu gehöre eine bessere Effizienz vor dem Tor und mehr Zweikampfhärte: "Ich muss als Abwehrspieler mit jeder Gier das Tor verteidigen."

Flick gab sich grundsätzlich "positiv. Ich glaube schon, dass wir Qualität haben und vertraue der Mannschaft. Wir haben eine gute Truppe."

