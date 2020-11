Mit dem Masters in Augusta findet das letzte der Major-Turniere 2020 statt. Eigentlicher Austragungstermin war April, das Turnier wurde wegen der Coronapandemie aber auf den November verschoben.

Vorjahressieger ist Tiger Woods. Der Superstar feierte beim Masters 2019 seine endgültige Rückkehr in die Weltspitze. Der US-Amerikaner gehört auch 2020 zu den Favoriten.

Sky überträgt das Masters in Augusta auch im Livestream für Kunden auf SkyGo.

Bei Eurosport.de bekommt Ihr alle News und Ergebnisse vom Masters in Augusta. Hier verpasst Ihr nichts, was sich in Georgia tut.