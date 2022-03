Stephan Jäger war der einzige deutsche Starter beim mit 20 Millionen Dollar höchstdotierten Event der PGA-Tour.

Der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer hatte das "fünfte Major" im Jahr 2014 als bislang einziger Deutscher gewonnen.

Das diesjährige Turnier in Ponte Vedra Beach war am Donnerstag und Freitag von Starkregen und Gewittern geprägt, weswegen die vierte und letzte Runde erst mit einem Tag Verzögerung am Montag gespielt wurde.

(SID)

