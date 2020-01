Handball-EM 2020: TV-Übertragung, Spielplan, Tabellen und Ergebnisse

Die deutsche Mannschaft will bei der Handball-EM um den Titel mitkämpfen. Das Turnier findet vom 9. bis 26. Januar statt und wird in Schweden, Norwegen und Österreich ausgetragen. Die Vorrundenmatches des DHB-Teams finden im norwegischen Trondheim statt. Erstmals nehmen 24 Teams an einer Europameisterschaft teil.

Der Modus

Die 24 Teams werden in sechs Gruppen mit je vier Teams aufgeteilt. Die beiden besten Mannschaften pro Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, die in zwei Sechsergruppen ausgespielt wird. Die beiden besten Teams jeder Hauptrundengruppe erreichen das Halbfinale, wo es im K.o.-System weitergeht.

Die Handball-EM live im TV

Eurosport zeigt bis zu 18 Spiele ohne das deutsche Team live im TV. Auch das Finale und die Halbfinalspiele gibt es hier live, sollte das DHB-Team nicht dabei sein. Die Matches mit deutscher Beteiligung werden bei ARD und ZDF übertragen.

Die geplanten Übertragungen bei Eurosport 1*:

9. Januar: 20:30 Uhr - Spanien gegen Lettland (Gruppe C)

10. Januar: 20:30 Uhr - Norwegen - Bosnien-Herzegowina (Gruppe D)

12. Januar: 18:15 Uhr - Frankreich - Norwegen (Gruppe D)

13. Januar: 20:30 Uhr - Serbien - Kroatien (Gruppe A)

15. Januar: 18:15 Uhr - Island - Ungarn (Gruppe E)

15. Januar: 20:30 Uhr - Russland - Dänemark (Gruppe E)

Die weiteren geplanten Handball EM 2020-Sendezeiten bei Eurosport 1*

Donnerstag, 16. Januar 18:00 Uhr Hauptrunde, Begegnung steht noch nicht fest

Donnerstag, 16. Januar 20:10 Uhr Hauptrunde, Begegnung steht noch nicht fest

Freitag, 17. Januar 20:15 Uhr Hauptrunde, Begegnung steht noch nicht fest

Sonntag, 19. Januar 18:15 Uhr Hauptrunde, Begegnung steht noch nicht fest

Montag, 20. Januar 15:45 Uhr Hauptrunde, Begegnung steht noch nicht fest

Montag, 20. Januar 20:00 Uhr Hauptrunde, Begegnung steht noch nicht fest

Dienstag, 21. Januar 18:05 Uhr Hauptrunde, Begegnung steht noch nicht fest

Dienstag, 21. Januar 20:10 Uhr Hauptrunde, Begegnung steht noch nicht fest

Mittwoch, 22. Januar 15:30 Uhr Hauptrunde, Begegnung steht noch nicht fest

Mittwoch, 22. Januar 20:20 Uhr Hauptrunde, Begegnung steht noch nicht fest

Freitag, 24. Januar 20:15 Uhr geplant, 2. Halbfinale, abhängig von GER

Samstag, 25. Januar 18:10 Uhr geplant, Spiel um Platz 3, abhängig von GER

Sonntag, 26. Januar 16:15 Uhr möglich, Finale ohne dt. Beteiligung

*Kurzfristige Änderungen im Sendeplan sind möglich.

Video - "Geilheit auf ein gutes Turnier" DHB-Männer nach EM-Vorbereitung hochmotiviert 00:59

Das Turnier im Livestream

ARD und ZDF zeigen die Matches mit dem deutschen Team jeweils im Livestream.

Eurosport überträgt alle Spiele, die im TV gesendet werden, auch im Eurosport Player. Bei Sportdeutschland.tv gibt es alle Matches ohne deutsche Beteiligung im Livestream.

Die Europameisterschaft im Liveticker

Eurosport.de berichtet ausführlich von der Handball-EM. Hier gibt es News und Highlight-Videos. Zu den deutschen Spielen bieten wir auch einen Liveticker an.

Die Olympia-Qualifikation

Die Europameister qualifizieren sich sicher für die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Sollte Weltmeister Dänemark auch Europameister werden, löst der EM-Zweite direkt das Ticket nach Tokio.

Zudem qualifizieren sich zwei weitere Teams für das weltweite Olympia-Qualifikationsturnier. Deutschland hat aufgrund des vierten Platzes bei der Heim-WM zumindest die Teilnahme bei diesem Turnier sicher und dort Heimrecht.

Alle Spiele und Ergebnisse

Gruppe A:

Platz Team Torverhältnis Punkte 1. Kroatien 0:0 0 2. Weißrussland 0:0 0 3. Montenegro 0:0 0 4. Serbien 0:0 0

09.01.: Weißrussland - Serbien

Weißrussland - Serbien 09.01.: Kroatien - Montenegro

Kroatien - Montenegro 11.01.: Kroatien - Weißrussland

Kroatien - Weißrussland 11.01.: Montenegro - Serbien

Montenegro - Serbien 13.01.: Montenegro - Weißrussland

Montenegro - Weißrussland 13.01.: Serbien - Kroatien

Gruppe B:

Platz Team Torverhältnis Punkte 1. Tschechien 0:0 0 2. Nordmazedonien 0:0 0 3. Österreich 0:0 0 4. Ukraine 0:0 0

10.01.: Tschechien - Österreich

Tschechien - Österreich 10.01.: Nordmazedonien - Ukraine

Nordmazedonien - Ukraine 12.01.: Tschechien - Nordmazedonien

Tschechien - Nordmazedonien 12.01.: Österreich - Ukraine

Österreich - Ukraine 14.01.: Österreich - Nordmazedonien

Österreich - Nordmazedonien 14.01.: Ukraine - Tschechien

Gruppe C:

Platz Team Torverhältnis Punkte 1. Spanien 0:0 0 2. Deutschland 0:0 0 3. Lettland 0:0 0 4. Niederlande 0:0 0

09.01.: Deutschland - Niederlande

Deutschland - Niederlande 09.01.: Spanien - Lettland

Spanien - Lettland 11.01.: Lettland - Niederlande

Lettland - Niederlande 11.01.: Spanien - Deutschland

Spanien - Deutschland 13.01.: Lettland - Deutschland

Lettland - Deutschland 13.01.: Niederlande - Spanien

Gruppe D:

Platz Team Torverhältnis Punkte 1. Frankreich 0:0 0 2. Norwegen 0:0 0 3. Portugal 0:0 0 4. Bosnien-Herzegowina 0:0 0

10.01.: Frankreich - Portugal

Frankreich - Portugal 10.01.: Norwegen - Bosnien-Herzegowina

Norwegen - Bosnien-Herzegowina 12.01.: Portugal - Bosnien-Herzegowina

Portugal - Bosnien-Herzegowina 12.01.: Frankreich - Norwegen

Frankreich - Norwegen 14.01.: Bosnien-Herzegowina - Frankreich

Bosnien-Herzegowina - Frankreich 14.01.: Portugal - Norwegen

Gruppe E:

Platz Team Torverhältnis Punkte 1. Dänemark 0:0 0 2. Ungarn 0:0 0 3. Island 0:0 0 4. Russland 0:0 0

11.01.: Ungarn - Russland

Ungarn - Russland 11.01.: Dänemark - Island

Dänemark - Island 13.01.: Island - Russland

Island - Russland 13.01.: Dänemark - Ungarn

Dänemark - Ungarn 15.01.: Island - Ungarn

Island - Ungarn 15.01.: Russland - Dänemark

Gruppe F:

Platz Team Torverhältnis Punkte 1. Schweden 0:0 0 2. Slowenien 0:0 0 3. Schweiz 0:0 0 4. Polen 0:0 0

10.01.: Slowenien - Polen

Slowenien - Polen 10.01.: Schweden - Schweiz

Schweden - Schweiz 12.01.: Schweiz - Polen

Schweiz - Polen 12.01.: Schweden - Slowenien

Schweden - Slowenien 14.01.: Schweiz - Slowenien

Schweiz - Slowenien 14.01.: Polen - Schweden